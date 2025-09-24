Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nga sắp sử dụng vắc xin ung thư cho bệnh nhân

Vi Trân
Vi Trân
24/09/2025 11:18 GMT+7

Nhà sáng chế ra vắc xin ung thư của Nga cho biết sẽ triển khai sử dụng vắc xin này cho bệnh nhân trong 30-45 ngày tới.

Đài RT ngày 23.9 dẫn lời ông Alexander Gintsburg, lãnh đạo Viện Nghiên cứu dịch tễ và vi sinh vật Gamaleya (Nga), cho biết vắc xin ung thư nội địa sẽ được dùng để điều trị bệnh nhân trong vài tuần tới.

Nga sắp sử dụng vắc xin ung thư cho bệnh nhân - Ảnh 1.

Vắc xin ung thư của Nga được cho là đã sẵn sàng để sử dụng trên bệnh nhân

ẢNH MINH HỌA: AI

Loại vắc xin mới được phát triển như một phương pháp điều trị cá nhân hóa, nhắm vào các khối u ác tính bằng thông tin di truyền của chính bệnh nhân, theo truyền thông Nga. Vắc xin này được phát triển nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng công nghệ mRNA để điều trị phù hợp cho từng trường hợp ung thư cụ thể, RT cho biết.

Phát biểu tại một hội thảo, ông Gintsburg nói rằng đã trình toàn bộ hồ sơ lên Bộ Y tế Nga và hy vọng các cơ sở y tế, gồm Viện Gamaleya của ông, sẽ sớm được phê duyệt để sản xuất loại vắc xin đầu tiên chống ung thư hắc tố.

Viện Gamaleya cũng là đơn vị phát triển vắc xin Covid-19 Sputnik V của Nga. Viện này được cho là đang nghiên cứu vắc xin HIV dựa trên công nghệ mRNA.

Ông Gintsburg cho hay đã chọn được nhóm bệnh nhân đầu tiên, gồm 60 bệnh nhân ung thư hắc tố từ Viện Nghiên cứu ung thư Herzen Moscow và Trung tâm Nghiên cứu y khoa quốc gia về ung thư Blokhin.

Dữ liệu gien của các bệnh nhân đã được phân tích và các nhà nghiên cứu sẵn sàng bắt đầu điều trị trong 30-45 ngày tới, ông Gintsburg nói.

Trước đó, bà Veronika Skvortsova, lãnh đạo Cơ quan Y Sinh liên bang Nga, nói với TASS rằng loại vắc xin ung thư mới đã chứng minh hiệu quả cao và an toàn trong thử nghiệm tiền lâm sàng và sẵn sàng để ứng dụng lâm sàng.

Tin liên quan

Nga sẽ ra mắt vắc xin ung thư trong vài năm nữa?

Nga sẽ ra mắt vắc xin ung thư trong vài năm nữa?

Một quan chức cấp cao của Cơ quan Y tế - Sinh học liên bang Nga (FMBA) cho biết các nhà nghiên cứu nước này có thể ra mắt vắc xin ung thư trong vòng vài năm tới nếu được hỗ trợ nguồn lực đầy đủ.

Khám phá thêm chủ đề

Vắc xin ung thư điều trị ung thư công nghệ mRNA nga vắc xin Sputnik V ung thư hắc tố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận