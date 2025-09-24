Nga sắp sử dụng vắc xin ung thư cho bệnh nhân

Đài RT ngày 23.9 dẫn lời ông Alexander Gintsburg, lãnh đạo Viện Nghiên cứu dịch tễ và vi sinh vật Gamaleya (Nga), cho biết vắc xin ung thư nội địa sẽ được dùng để điều trị bệnh nhân trong vài tuần tới.

Vắc xin ung thư của Nga được cho là đã sẵn sàng để sử dụng trên bệnh nhân ẢNH MINH HỌA: AI

Loại vắc xin mới được phát triển như một phương pháp điều trị cá nhân hóa, nhắm vào các khối u ác tính bằng thông tin di truyền của chính bệnh nhân, theo truyền thông Nga. Vắc xin này được phát triển nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng công nghệ mRNA để điều trị phù hợp cho từng trường hợp ung thư cụ thể, RT cho biết.

Phát biểu tại một hội thảo, ông Gintsburg nói rằng đã trình toàn bộ hồ sơ lên Bộ Y tế Nga và hy vọng các cơ sở y tế, gồm Viện Gamaleya của ông, sẽ sớm được phê duyệt để sản xuất loại vắc xin đầu tiên chống ung thư hắc tố.

Viện Gamaleya cũng là đơn vị phát triển vắc xin Covid-19 Sputnik V của Nga. Viện này được cho là đang nghiên cứu vắc xin HIV dựa trên công nghệ mRNA.

Ông Gintsburg cho hay đã chọn được nhóm bệnh nhân đầu tiên, gồm 60 bệnh nhân ung thư hắc tố từ Viện Nghiên cứu ung thư Herzen Moscow và Trung tâm Nghiên cứu y khoa quốc gia về ung thư Blokhin.

Dữ liệu gien của các bệnh nhân đã được phân tích và các nhà nghiên cứu sẵn sàng bắt đầu điều trị trong 30-45 ngày tới, ông Gintsburg nói.

Trước đó, bà Veronika Skvortsova, lãnh đạo Cơ quan Y Sinh liên bang Nga, nói với TASS rằng loại vắc xin ung thư mới đã chứng minh hiệu quả cao và an toàn trong thử nghiệm tiền lâm sàng và sẵn sàng để ứng dụng lâm sàng.