Chelsea lún sâu vào khủng hoảng

Hơn cả một trận thua, đây là thất bại mang tính khẳng định cơn khủng hoảng mà Chelsea đang ngày càng lún sâu.

Đấy có vẻ là vấn đề may rủi. M.U ghi bàn từ pha dứt điểm chính xác duy nhất của họ (Bruno Fernandes tạt bóng, Cunha kết thúc chính xác). Chelsea thì có đến 2 lần dứt điểm dội xà, sút bóng tổng cộng nhiều gấp 5 lần đối phương, mà lại không có bàn thắng.

M.U vừa thua Leeds ngay sân nhà ở vòng trước, đồng thời lại mất đến 4 trung vệ hàng đầu. HLV Michael Carrick đành xếp cầu thủ 19 tuổi Ayden Heaven và hậu vệ cánh Noussair Mazraoui vào cặp trung vệ tạm bợ. Vậy mà Chelsea cứ loay hoay mãi vẫn không vượt qua được hàng thủ nát bét ấy.

Phòng thủ lỏng lẻo, thủ môn hay mắc lỗi, đội hình bị xoay tua quá nhiều…, đấy là những đề tài chính mà giới quan sát thường xuyên bàn đến khi đề cập sự suy yếu của Chelsea. Bây giờ, vấn đề lớn nhất lại là khả năng tấn công. Chelsea đã thua 4 trận liên tiếp mà không ghi bàn ở Ngoại hạng Anh. Ban đầu, người ta chỉ biết đấy là lần đầu tiên trong thế kỷ này. Bây giờ, giới thống kê còn trưng ra con số kinh khủng hơn, thua liền 4 trận và không ghi bàn tại giải VĐQG là kỷ lục đã tồn tại suốt 114 năm tại Chelsea. Bây giờ, đội bóng của HLV Rosenior vừa bắt kịp cái kỷ lục không muốn có ấy.

Không tính các đội ở đẳng cấp thấp mà Chelsea đã loại khỏi Cúp FA như Port Vale, Wrexham, thầy trò Rosenior đã thua tuyệt đối trong 6 trận đấu gần đây ở giải Ngoại hạng và Champions League. Riêng ở giải Ngoại hạng, họ chỉ thắng 1 trong 8 vòng gần đây. Trong cả 3 trận sân nhà gần nhất, Chelsea đều thua (lần đầu tiên trong 33 năm).

"Chúng tôi muốn thấy Chelsea trở lại", khán giả Stamford Bridge đã hát vang như thế trong suốt trận gặp M.U để thể hiện thái độ phản đối. Nhưng không biết họ phản đối các cầu thủ, HLV Rosenior, Chủ tịch Todd Boehly, hay liên doanh sở hữu đội bóng BlueCo. Nhìn vào đội Chelsea hỗn loạn này, có vẻ người ta muốn chỉ trích ai cũng được. Không dễ gượng dậy bởi chính nội bộ Chelsea chưa chắc trả lời được câu hỏi: Tình trạng này do lỗi của ai?