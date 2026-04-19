M.U đánh bại Chelsea ngay tại Stamford Bridge, Tottenham bị Brighton chia điểm phút 90+5

Màn so tài giữa M.U và Chelsea được xem là trận cầu mang tính chất “6 điểm” trong cuộc đua nằm trong tốp 5 của Ngoại hạng Anh năm nay. Trước khi trận đấu này diễn ra, M.U đang ở vị trí thứ 3 nhưng nếu mất điểm nhiều khả năng sẽ bị đội xếp sau là Aston Villa (cũng có 55 điểm như M.U, thi đấu muộn hơn) vượt mặt. Trong khi đó, Chelsea đang xếp thứ 6, kém vị trí thứ 5 của Liverpool 3 điểm. Nếu chiến thắng, Chelsea sẽ tiếp tục nuôi hy vọng vào tốp 5. Ngược lại, nếu bại trận, thầy trò HLV Liam Rosenior khả năng cao sẽ bị bỏ lại.

Chelsea bị M.U đánh bại vì mải mê tấn công

Với mục tiêu giành 3 điểm, Chelsea chơi đầy quyết tâm, liên tục đẩy cao đội hình, tấn công trước M.U ngay trong hiệp 1. Theo thống kê của Sky Sports, Chelsea áp đảo về mặt thế trận khi kiểm soát bóng đến 60%, làm chủ hoàn toàn khu vực trung tuyến. Trong 45 phút đầu tiên, đội chủ sân Stamford Bridge cũng có đến 6 cú sút - gấp 3 lần những gì M.U có được. Dù vậy, Cole Palmer cùng các đồng đội chỉ 1 lần sút bóng đi trúng đích và không thể xuyên thủng lưới M.U.

Cầm bóng nhiều nhưng không thể tận dụng, Chelsea đã phải trả giá đắt ở phút 43. Xuất phát từ pha phản công nhanh phía cánh phải, Bruno Fernandes trừng phạt sự thiếu tập trung của hàng thủ Chelsea với pha đi bóng và căng ngang vừa tầm để Matheus Cunha đệm lòng, đưa M.U dẫn trước 1-0. Đáng chú ý, đây cũng là pha dứt điểm trúng đích duy nhất mà “Quỷ đỏ” có ở hiệp đấu này.

Sang hiệp 2, Chelsea vẫn là đội chơi ép sân. So với hiệp đấu trước đó, Chelsea dùng rất nhiều bóng bổng để tiếp cận khung thành M.U. Đồng thời, các tình huống dứt điểm cũng được Chelsea thực hiện rất tốt, có đến 6 lần bóng đi trúng đích. Đáng tiếc, Chelsea vẫn không lần nào ghi được bàn thắng. Hai tình huống để lại sự tiếc nuối nhất cho các CĐV có mặt tại Stamford Bridge đến ở phút 56 và 68, khi lần lượt Delap và Fofana đánh đầu, đưa bóng chạm xà ngang.

Chung cuộc, M.U đánh bại Chelsea 1-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Michael Carrick có 58 điểm, tiếp tục đứng vị trí thứ 3. Ở chiều ngược lại, Chelsea trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Chelsea hiện có 48 điểm, đứng thứ 6 và kém đội xếp trên là Liverpool 4 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Tottenham vẫn chưa thể thoát hiểm

Ở trận đấu diễn ra sớm hơn, Tottenham được thi đấu trên sân nhà, gặp Brighton. Đây là trận đấu rất quan trọng với đội bóng thành London khi họ đang đứng hạng thứ 18 - vị trí đồng nghĩa với việc phải xuống hạng mùa giải năm sau. Nếu tiếp tục mất điểm, “Gà trống” sẽ bị đẩy vào thế khó khi lịch thi đấu các vòng cuối được đánh giá cực nặng.

Dù mất nhiều trụ cột nhưng Tottenham thi đấu đầy cố gắng ở trận đấu này. Phút 39, Pedro Porro dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Tottenham. Tuy nhiên, thành quả đã không được các học trò của HLV Roberto De Zerbi giữ đến hiệp hiệp khi đến phút 45+3, Mitoma Kaoru giúp Brighton gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp 2, Tottenham vẫn giữ được sự tập trung, nỗ lực tấn công. Thành quả cũng đến với đội chủ nhà khi Xavi Simons lập siêu phẩm cứa lòng ở phút 77, đưa Tottenham dẫn 2-1. Tưởng chừng như 3 điểm đã nắm chắc trong tay Tottenham thì đến phút 90+5, Georginio Rutter băng vào dứt điểm cực mạnh, ấn định trận hòa 2-2 cho Brighton.

Đánh rơi điểm số đáng tiếc, Tottenham chỉ có 31 điểm, tiếp tục xếp vị trí thứ 18. Tệ hơn, khoảng cách giữa họ và các đội xếp trên là West Ham (32 điểm, hạng 17) và Nottingham Forest (33 điểm, hạng 16) nhiều khả năng sẽ bị nới rộng. Dường như hiểu được tình cảnh khó khăn, ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ Tottenham đã không giấu được cảm xúc, rơi lệ ngay trên sân.