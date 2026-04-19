Tối 19.4, ở lượt cuối vòng bảng giải U.17 Đông Nam Á 2026 gặp chủ nhà Indonesia, U.17 Việt Nam nhập cuộc với cách tiếp cận chủ động, kiểm soát bóng từ tuyến dưới và triển khai tấn công khá bài bản. Các pha lên bóng của đội chủ yếu tập trung ở hai biên, trong đó Văn Dương là điểm nhấn với nhiều tình huống xử lý tạo đột biến.

Đội bóng của HLV Cristiano Roland sớm có những cơ hội đáng chú ý. Văn Dương liên tiếp thử vận may với các cú sút xa, đồng thời có pha kiến tạo để Minh Thủy dứt điểm một chạm nhưng không thắng được thủ môn Indonesia. Sỹ Bách cũng có tình huống bứt tốc vượt qua hàng thủ đối phương, song pha xử lý cuối cùng trong vòng cấm chưa chính xác.

Trong khi đó, U.17 Indonesia lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Đội chủ nhà có một vài pha lên bóng nhanh nhưng các tình huống xử lý cuối cùng thiếu độ sắc bén, không tạo được nhiều nguy hiểm cho khung thành U.17 Việt Nam.

U.17 Việt Nam hòa U.17 Indonesia, vào bán kết với ngôi nhất bảng

Sang hiệp hai, U.17 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận kiểm soát và gia tăng sức ép. Văn Dương vẫn là cầu thủ hoạt động nổi bật với những cú sút xa buộc thủ môn Indonesia phải làm việc vất vả.

Quý Vương cũng để lại dấu ấn với pha đi bóng kỹ thuật trước khi tạo cơ hội cho Sỹ Bách, nhưng đồng đội của anh lại không thể dứt điểm trúng bóng. Ở những phút cuối, HLV Roland thực hiện một số điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công, song hiệu quả chưa rõ rệt.

Phía U.17 Indonesia chơi tập trung trong phòng ngự và dựa nhiều vào sự xuất sắc của thủ môn. Đội chủ nhà giữ sạch lưới sau nhiều pha cứu thua quan trọng, qua đó bảo toàn tỷ số.

Trận đấu khép lại với kết quả hòa 0-0. Dù không ghi bàn, U.17 Việt Nam vẫn đạt mục tiêu khi giữ ngôi đầu bảng A và giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội sẽ là điểm cần cải thiện nếu muốn tiến sâu hơn ở giải đấu.