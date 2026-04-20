Bị U.17 Việt Nam loại, Indonesia lập tức nhập tịch 3 cầu thủ: Muốn 'gây sốc' giải châu Á

Trận hòa 0-0 với U.17 Việt Nam ở lượt đấu cuối bảng A, vào ngày 19.4 không chỉ khiến U.17 Indonesia lỡ hẹn bán kết, mà còn phơi bày nhiều vấn đề trong lối chơi, đặc biệt là sự thiếu sắc bén ở khâu tấn công và tính chủ động chiến thuật. Theo CNN Indonesia, trong bối cảnh đó, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã nhanh chóng vào cuộc, cùng ban huấn luyện đã vạch ra hướng đi mới nhằm nâng cấp chất lượng đội hình.

Quyết “lột xác” với 3 sao nhập tịch

Chỉ ít giờ sau trận hòa U.17 Việt Nam, HLV Kurniawan Dwi Yulianto cũng xác nhận U.17 Indonesia sẽ có thêm 3 cầu thủ gốc Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài để chuẩn bị cho VCK U.17 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út.

Ba cái tên đáng chú ý gồm hậu vệ Matt Baker (Indonesia – Úc, đang thuộc biên chế Melbourne City FC), cùng hai thủ môn Noah Leo Duvert (gốc Indonesia – Pháp, thi đấu cho EPA Bali United) và Mike Rajasa Hoppenbrouwers (gốc Indonesia – Hà Lan, thuộc học viện FC Utrecht).

U.17 Indonesia muốn tạo bất ngờ ở giải châu Á, diễn ra vào tháng 5.2026 ẢNH: VFF

Theo HLV Kurniawan Dwi Yulianto, đây là một phần trong kế hoạch cải tổ toàn diện sau màn trình diễn thất vọng ở cấp khu vực lẫn châu lục. “Chúng tôi đang theo dõi khoảng 50 cầu thủ trong danh sách sơ bộ, trước khi rút gọn xuống còn 23 người tham dự giải châu Á. 3 gương mặt trên cũng được xem là những nhân tố chủ chốt của đội trong thời gian tới nếu hoàn tất các thủ tục”, ông Kurniawan Dwi Yulianto cho biết.

Trang Bola đánh giá, việc bổ sung các cầu thủ mang hai quốc tịch được kỳ vọng sẽ gia tăng chất lượng chuyên môn, đặc biệt ở hàng phòng ngự và vị trí thủ môn – những điểm yếu đã lộ rõ trong hành trình vừa qua. Sự cạnh tranh trong khung gỗ cũng được xem là yếu tố then chốt giúp Indonesia nâng tầm.

Trong khi đó, CNN Indonesia cũng bình luận: “Không chỉ dừng ở việc “vá lỗi”, động thái này còn cho thấy Indonesia sẵn sàng thay đổi tư duy phát triển bóng đá trẻ, hướng tới mô hình kết hợp giữa nội lực và nguồn lực kiều bào để quyết tâm tạo nên cú sốc ở giải châu Á sắp tới”.

HLV U.17 Indonesia nói gì sau khi bị loại?

Sau trận hòa 0-0 trước U.17 Việt Nam – kết quả khiến Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng, HLV Kurniawan Dwi Yulianto thẳng thắn nhận trách nhiệm về thất bại.

“Cá nhân tôi chịu trách nhiệm và xin lỗi vì kết quả không như mong muốn”, ông phát biểu sau trận đấu trên sân Gelora Delta (Sidoarjo).

Dù vậy, nhà cầm quân này vẫn ghi nhận nỗ lực của các học trò: “Các cầu thủ đã chiến đấu và thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Điểm yếu lớn nhất nằm ở khả năng dứt điểm, khi đội bóng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng”.

Đáng chú ý, ở trận đấu này, chiến thuật phòng ngự chặt và chờ phản công của U.17 Indonesia cũng gây ra nhiều tranh cãi. Ngay cả HLV U.17 Việt Nam, Cristiano Roland, cũng bày tỏ sự bất ngờ khi đối thủ lựa chọn lối chơi thụ động và gần như không thay đổi trong suốt trận đấu.

“Chúng tôi nghĩ họ sẽ gây áp lực nhiều hơn, nhưng Indonesia chủ yếu chờ đợi. Điều đó khiến tôi khá bất ngờ”, ông Cristiano Roland chia sẻ.

HLV Kurniawan Dwi Yulianto tỏ ra thất vọng khi U.17 Indonesia bị loại ngay trên sân nhà ẢNH: FACEBOOK CNN INDONESIA

Về phần mình, HLV Kurniawan Dwi Yulianto lý giải rằng chiến thuật đã được tính toán phù hợp với năng lực cầu thủ, nhưng hiệu quả chưa đạt kỳ vọng. Ông coi đây là bài học lớn trước khi bước vào sân chơi châu lục.

Trước mắt, U.17 Indonesia sẽ không có nhiều thời gian để tiếc nuối. Với việc giải U.17 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 5, ban huấn luyện buộc phải gấp rút hoàn thiện đội hình, thử nghiệm nhân sự và tìm ra bộ khung tối ưu. Mục tiêu của đội trẻ xứ vạn đảo không gì khác ngoài việc cạnh tranh suất dự U.17 World Cup – điều mà bóng đá trẻ Indonesia từng làm được trước đó.