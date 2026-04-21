Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Arsenal còn hay mất khả năng vô địch?

Kinh Thi
21/04/2026 06:45 GMT+7

Khả năng vô địch giải Ngoại hạng Anh đã vuột khỏi tầm kiểm soát của Arsenal sau trận thua đối thủ chính Man.City 1-2. Tuy nhiên khả năng ấy chưa rơi hẳn vào tay Man.City. Nó chỉ rơi vào… vòng tranh chấp đang quyết liệt.

CUỘC ĐUA VẪN CHƯA KẾT THÚC

Tùy quan điểm, người ta có thể cho rằng Man.City hay hơn, ổn định hơn, bản lĩnh hơn Arsenal… Nhưng nếu cho rằng Man.City đã chiếm được ưu thế khi… vẫn còn thua Arsenal 3 điểm (dù còn 1 trận chưa đấu) là hoàn toàn sai, về mặt kỹ thuật. Không bao giờ có xác suất chiến thắng 100% trước một trận bóng đá đỉnh cao. Nghĩa là vẫn có khả năng Man.City không thắng trận chưa đấu trong tay họ, đồng nghĩa vẫn thua điểm Arsenal. Mặt khác, dù Man.City thắng trên sân Burnley vào giữa tuần này thì hai đội đầu bảng vẫn chỉ đồng điểm với nhau trước 5 trận cuối cùng. Tóm lại, cuộc đua chỉ đang ở thế so kè. Nói cách khác: Arsenal đang ở thế so kè với một đối thủ mà số đông cho rằng hay hơn họ, trước 5 trận đấu cuối cùng.

Arsenal còn hay mất khả năng vô địch?- Ảnh 1.

HLV Mikel Arteta của Arsenal thất vọng sau trận thua Man.City

ẢNH: REUTERS

Nhìn từ góc độ của Arsenal, đấy đã là cả một trời khác biệt rồi. Chỉ trong khoảng 1 tuần, xác suất vô địch của Arsenal tụt hẳn từ 91% xuống còn 73% sau 2 trận thua liên tiếp trước Bournemouth và Man.City. Vẫn biết bóng đá không dành nhiều chỗ cho những con số lạnh lùng, nhưng không phải tự nhiên mà máy tính của hãng Opta vẫn tính ra rằng xác suất vô địch của Arsenal ngay lúc này là 73%, Man.City 27%!

Trận Man.City - Arsenal ngày 19.4 vừa qua hoàn toàn xứng đáng được gọi là "chung kết" của giải Ngoại hạng. Đấy là một "sô diễn" tuyệt luân. Có cả kịch tính, khi thủ môn trứ danh Gianluigi Donnarumma (Man.City) sơ suất một cách ngớ ngẩn để phải vào lưới nhặt bóng, ngay sau khi đồng đội của anh là Rayan Cherki mở tỷ số bằng một trong những pha ghi bàn xuất sắc nhất mùa bóng. Có cả may rủi, khi đôi bên nhiều lần dứt điểm trúng khung thành. Man.City xứng đáng với chiến thắng của họ, nhưng cũng có thể nói Arsenal chỉ thua trong đường tơ kẽ tóc.

Những lý do để tin Arsenal vẫn có thể vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

Camera bắt được câu nói của Declan Rice (Arsenal) với đồng đội Martin Odegaard, khi các cầu thủ rời sân sau trận đấu: "Cuộc đua vẫn chưa kết thúc". Đúng là như vậy!

CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI "TRUYỀN THỐNG"

Chẳng những không gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Arsenal cũng không gặp đội mạnh nào nữa từ nay đến hết mùa bóng. Đối thủ của họ lần lượt là Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley, Crystal Palace - tất cả đều đang đứng ở nửa dưới của bảng xếp hạng. Ngược lại, sau chuyến làm khách trên sân Burnley giữa tuần này,

Man.City sẽ phải gặp khá nhiều đối khó chịu: Everton, Brentford, Bournemouth, Aston Villa, Crystal Palace (4/5 đội đang đứng ở nửa trên của bảng xếp hạng, phần nhiều còn đang tranh vé tham dự các cúp châu Âu). Lịch thi đấu có lợi cho Arsenal. Tất nhiên, Man.City là đội có khả năng chiến thắng liên tiếp rất cao. Chính vì đặc điểm này mà nhiều người cho rằng Man.City "coi như đã vô địch" sau trận thắng Arsenal vừa qua. Kỳ thực, đây là một trong những mùa bóng lạ lùng nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Bất ngờ xuất hiện gần như trong từng vòng đấu. Arsenal cũng không phải là ngoại lệ. Họ đánh mất ưu thế lớn trong cuộc đua vô địch chẳng phải vì thua Man.City, mà vì trận thua Bournemouth trên sân nhà ngay trước đó. Cho nên cũng đừng loại trừ khả năng Man.City bất ngờ sẩy chân sau cú vươn lên mạnh mẽ vừa qua.

Bây giờ không còn là lúc để hai ứng viên vô địch trực tiếp so đọ sức mạnh nữa. Rút cuộc, đội vô địch là đội mất điểm ít nhất trong các trận đấu còn lại của họ. Arsenal "chỉ phải" đá 5 trận nữa. Man.City "phải" đá 6 trận - nên xác suất bất ngờ mất điểm cao hơn Arsenal. Đấy tất nhiên cũng chỉ là vấn đề lý thuyết. Đối thủ quan trọng nhất mà Arsenal phải chống lại trong chặng nước rút thật ra chỉ là tai tiếng của chính họ. Ở mùa bóng 2023-2024, Arsenal có tổng cộng 248 ngày giữ ngôi đầu bảng. Cuối cùng họ chỉ về nhì như mọi người đã biết. Mùa này, giả sử Man.City thắng Burnley và vươn lên vị trí số 1 (hơn Arsenal về chỉ số phụ) thì Arsenal cũng đã dẫn đầu trong 200 ngày. Cứ như đã là "truyền thống": dẫn đầu bao lâu đi nữa thì ở mức đến, Arsenal vẫn sẽ là đội số 2? Nếu như thất bại trong mùa bóng này, Arsenal sẽ là đội đầu tiên trên quê hương bóng đá về nhì trong 4 mùa bóng liên tiếp.

Tin liên quan

Haaland giúp Man City đánh bại Arsenal trận 'chung kết mùa', Liverpool giành 3 điểm phút 100

Đêm 19.4, Haaland đã tỏa sáng với bàn thắng quan trọng, giúp Man City vượt qua Arsenal 2-1 ở trận đấu vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025 - 2026. Trong khi đó, Liverpool và Aston Villa cũng có những chiến thắng quan trọng để tiến gần đến việc giành vé dự Champions League.

Lịch thi đấu bán kết Champions League mới nhất: PSG đại chiến Bayern Munich, Arsenal chạm trán Atletico Madrid

Bayern Munich 'đá văng' Real Madrid theo kịch bản không tưởng, Arsenal cực bản lĩnh loại Sporting Lisbon

Khám phá thêm chủ đề

Arsenal Man.City Everton Newcastle
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận