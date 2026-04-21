David Beckham quyết định bất ngờ về HLV Inter Miami, giúp Messi không bị phân tâm trước World Cup

Động thái lạ của Messi và đồng đội sau khi HLV Mascherano đột ngột từ chức

Theo Marca, kể từ sau khi HLV Mascherano đột ngột từ chức cách đây hơn 1 tuần, Messi và hầu hết các đồng đội ở Inter Miami hoàn toàn im lặng, không một lời chia sẻ với cuộc chia tay gây sốc của nhà cầm quân 41 tuổi người Argentina, và cũng là bạn thân của anh. Điều này cho thấy, nội bộ Inter Miami trước đó đã có bất đồng thật sự.

Messi đã tìm lại sự hứng khởi sau khi HLV Mascherano đột ngột từ chức Ảnh: Reuters

Chủ tịch Inter Miami, ông David Beckham lên tiếng: "Chúng tôi cần mọi thứ dần trở lại bình thường, trước khi có quyết định tiếp theo (bổ nhiệm HLV mới dài hạn)".

Mặc dù vậy, sau khi HLV tạm quyền Guillermo Hoyos giúp Inter Miami có chiến thắng đầu tiên sau 2 trận hòa liên tiếp trên sân nhà mới Nu khi đánh bại đội Colorado Rapids với tỷ số 3-2 ngày 19.4, có vẻ như ông David Beckham cũng đã có quyết định về vị trí HLV CLB của mình, Marca cho biết.

Trận này, Messi ghi cú đúp để nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của mình lên 905 bàn, giúp CLB Colorado Rapids và MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) xác lập kỷ lục mới về người xem, với số lượng khán giả lên đến 75.824 người xem trên sân Empower Field ở Denver, Colorado (Mỹ).

"Quan trọng nhất là Messi đã tìm lại sự hứng khởi với triều đại HLV mới của Inter Miami sau khi HLV Mascherano chia tay, người đã có những bất đồng với các cầu thủ quan trọng như De Paul, Suarez và tân binh đắt giá German Berterame, bất kể đã từng giúp đội bóng vô địch MLS Cup mùa trước", theo Marca.

Chính vì vậy, ông David Beckham sẽ giữ HLV Guillermo Hoyos dẫn dắt Inter Miami đến hết World Cup 2026. Qua đó, cũng sẽ tránh xảy ra thêm biến động ở nội bộ đội bóng. Mục tiêu của David Beckham cũng là giúp Messi tập trung thi đấu và hướng đến khả năng dự World Cup của mình, mà không phải bị ảnh hưởng thêm bất cứ điều gì khác bên ngoài sân cỏ, Marca cho biết thêm.

Messi đã ghi 7 bàn ở mùa giải 2026 và có bàn thứ 905 trong sự nghiệp Ảnh: Reuters

Cũng theo Marca, việc HLV Mascherano gây thất vọng khi Inter Miami bị loại sớm ở vòng 16 đội CONCACAF Champions Cup, cũng là nguyên nhân dẫn đến sự bất đồng nội bộ. Trong đó, Messi dù không lên tiếng, nhưng cũng đã tỏ ra cực kỳ thất vọng, vì mục tiêu chinh phục ngôi vô địch giải đấu khu vực này một lần nữa lại bất thành. Đồng sở hữu Inter Miami cùng với ông David Beckham là tỉ phú Jorge Mas, cũng thất vọng không kém.

Inter Miami sẽ bắt đầu lại mùa giải của mình, trong đó hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch MLS Cup với HLV Guillermo Hoyos. Sau World Cup 2026, dự kiến CLB này sẽ còn bổ sung tiền vệ hàng đầu là Casemiro từ CLB M.U sau khi hết hạn hợp đồng và đến với tư cách là cầu thủ tự do.

Bên cạnh đó, HLV Guillermo Hoyos dẫn dắt Inter Miami đến hết World Cup, sau đó có khả năng ông David Beckham thuyết phục HLV Xavi, một người bạn khác của Messi, đến dẫn dắt đội bóng của mình cho tham vọng vươn ra toàn cầu, trở thành CLB trong tốp 10 thế giới, theo Marca.

Ở trận tiếp theo tại MLS, Messi và Inter Miami tiếp tục thi đấu sân khách trước Real Salt Lake vào lúc 8 giờ 30 ngày 23.4 trên sân America First Field.