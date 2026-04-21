Arsenal vẫn còn cửa vô địch Ngoại hạng Anh nếu…

Thất bại 1-2 trước Manchester City khiến Arsenal không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025-2026 nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hy vọng đã khép lại. Ngay sau trận đấu, Declan Rice vẫn khẳng định với các đồng đội: “Chưa xong đâu”, một thông điệp phản ánh đúng cục diện khi khoảng cách giữa hai đội vẫn rất sít sao.

Những vòng đấu còn lại sẽ là màn đấu trí căng thẳng giữa 2 chiến lược gia Mikel Arteta và Pep Guardiola ẢNH: REUTERS

Arsenal hoàn toàn có lý do để tiếc nuối sau trận đấu tại Etihad. Họ chơi không hề lép vế trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Những tình huống như cú sút dội cột của Eberechi Eze hay pha đánh đầu vọt xà của Kai Havertz cho thấy chỉ một chút khác biệt về độ chính xác cũng có thể thay đổi kết quả trận đấu. Chính màn trình diễn này là cơ sở để HLV Mikel Arteta tin rằng đội bóng của ông vẫn đủ sức cạnh tranh đến cùng.

Những lý do để tin Arsenal vẫn có thể vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

Lịch thi đấu và lực lượng - lợi thế lớn cho Arsenal

Điểm tựa lớn nhất của Arsenal trong chặng nước rút nằm ở lịch thi đấu. 5 trận còn lại của họ đều diễn ra tại London, trong đó có 3 trận sân nhà và đều gặp các đội thuộc nửa dưới bảng xếp hạng. Đây là điều kiện thuận lợi để Arsenal hướng tới mục tiêu toàn thắng, đồng thời cải thiện hiệu số bàn thắng - yếu tố có thể quyết định chức vô địch.

Trong khi đó, Man City phải đối mặt với lịch thi đấu khó khăn hơn khi chạm trán nhiều đội bóng đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Những chuyến làm khách trước Everton hay Bournemouth tiềm ẩn không ít rủi ro, khiến khả năng mất điểm của đội bóng này là hoàn toàn có thể xảy ra.

Bên cạnh lịch thi đấu, tình hình lực lượng của Arsenal cũng đang dần cải thiện. Những trụ cột như Bukayo Saka, Jurrien Timber hay Riccardo Calafiori được kỳ vọng sẽ sớm trở lại. Đặc biệt, sự tái xuất của Saka có thể mang đến sự khác biệt lớn trong tấn công, khi anh là một trong những cầu thủ tạo đột biến tốt nhất của đội.

Sau trận đấu với Arsenal, Rodri đã dính chấn thương ẢNH: REUTERS

Ở chiều ngược lại, Man City có nguy cơ chịu tổn thất nếu Rodri không thể thi đấu vì chấn thương. Tiền vệ này là mắt xích quan trọng trong hệ thống của Pep Guardiola, và sự vắng mặt của anh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát thế trận của đội bóng.

Yếu tố chuyên môn và tâm lý - chìa khóa của cuộc đua

Về mặt lối chơi, Arsenal đang dần tìm lại những điểm mạnh quan trọng. Sự kết hợp giữa Martin Odegaard và Eberechi Eze mang đến nguồn sáng tạo đáng kể, giúp đội bóng cải thiện khả năng tổ chức tấn công. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng khi họ phải đối đầu với những đội bóng chơi phòng ngự ở giai đoạn cuối mùa.

Trên hàng công, Kai Havertz dù chưa phải mẫu tiền đạo ghi bàn xuất sắc nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành chiến thuật. Khả năng làm tường, kết nối và tạo khoảng trống của cầu thủ này giúp Arsenal duy trì sự mạch lạc trong tấn công. Nếu cải thiện hiệu suất dứt điểm, Arsenal hoàn toàn có thể gia tăng đáng kể số bàn thắng.

Vai trò của Kai Havertz trên hàng công Arsenal là rất quan trọng ẢNH: REUTERS

Một điểm đáng chú ý khác là yếu tố tâm lý. Arsenal từng cho thấy họ thi đấu hiệu quả hơn khi ở vị thế bám đuổi. Việc không còn dẫn đầu có thể giúp các cầu thủ Arteta giảm bớt áp lực, từ đó thi đấu tự tin và quyết đoán hơn trong những trận còn lại.

Ngoài ra, các dữ liệu thống kê cũng đang ủng hộ Arsenal. Theo mô hình dự đoán của Opta, họ vẫn có 73% cơ hội vô địch, cho thấy cục diện cuộc đua vẫn đang nghiêng về phía đội bóng thành London nếu họ tận dụng tốt cơ hội.

Cuối cùng, mọi thứ vẫn nằm trong tay Arsenal. Nhiệm vụ rất rõ ràng: thắng cả 5 trận còn lại và ghi càng nhiều bàn càng tốt. Nếu làm được điều đó, chức vô địch Ngoại hạng Anh hoàn toàn có thể trở lại sân Emirates sau nhiều năm chờ đợi.