Đi tìm cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh

Trong tháng này, PFA (Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh) sẽ công bố danh sách ứng cử viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng tại giải Ngoại hạng Anh. Thông thường, đây là thời điểm mà ứng cử viên số 1 đã gần như lộ diện. Năm nay khác hẳn. Thậm chí các ngôi sao đang được cho là có nhiều ưu điểm sẽ phải cạnh tranh gay gắt với đồng đội của mình.

Haaland là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh mùa này

REUTERS

Trong hàng ngũ Manchester City (Man.City), Kevin De Bruyne thường là ngôi sao nổi bật nhất, suốt nhiều năm qua. De Bruyne cũng là một trong 7 cầu thủ từng 2 lần đoạt được giải thưởng của PFA xưa nay (chưa ai từng được trao giải này 3 lần). Nhưng kỷ lục 3 lần được PFA trao giải mà De Bruyne hướng tới đang bị đe dọa bởi đồng đội Erling Haaland, "quái vật" chắc chắn sẽ kết thúc mùa bóng này với hàng loạt kỷ lục ghi bàn. Haaland đang hy vọng trở thành cầu thủ đầu tiên trong hơn 20 năm đoạt giải của PFA ngay trong mùa đầu tiên chơi bóng tại Anh (sau Ruud Van Nistelrooy của M.U ở mùa bóng 2001 - 2002).

Nhưng, tiền đạo người Na Uy sẽ phải cạnh tranh với một ngôi sao Na Uy khác cũng rất thành công ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, đó là thủ quân Arsenal, Martin Odegaard. Và ngay trong nội bộ Arsenal thì Odegaard đã có hàng loạt đối thủ cạnh tranh cứng cựa: Bukayo Saka, William Saliba, Gabriel Martinelli! Saka, cầu thủ duy nhất tính đến thời điểm này đạt được cả hai cột mốc: kiến tạo và ghi 10 bàn trở lên, mới là ngôi sao sáng nhất trong đội hình Arsenal.

Có nhiều tổ chức trao giải cầu thủ xuất sắc nhất hằng năm tại Anh. So với hai giải thưởng tương tự (một giải do ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh trao, gắn với tên nhà tài trợ; một giải do hội phóng viên bóng đá Anh trao, gọi là FWA), giải thưởng của PFA luôn được giới cầu thủ Anh cho là cao quý nhất. Đây sẽ là lần thứ 50, PFA trao giải. Người ta càng có lý do để nhìn lại lịch sử và tìm ra chỗ tương đồng. Giải thưởng đầu tiên (mùa bóng 1973 - 1974) được trao cho một cái tên không mấy nổi bật: Norman Hunter (Leeds United). Chủ nhân của giải thưởng năm nay cũng chưa chắc là tên tuổi lớn? Kieran Trippier hoặc Nick Pope (Newcastle), thậm chí Ivan Toney (Brentford) cũng được nêu tên. Dù không có nhiều hy vọng, họ vẫn sẽ "chia phiếu", làm cho kết quả chung cuộc thêm phần khó đoán.

Suốt 5 năm qua, giải thưởng của PFA luôn được trao cho một ngôi sao của Man.City hoặc Liverpool. Không có gì lạ khi giải thưởng năm nay nhiều khả năng sẽ được trao cho một ngôi sao của Man.City hoặc Arsenal. Nhưng tất nhiên, không nhất thiết phải là ngôi sao của đội bóng thành công để được đề cử. Tottenham dù có sa sút đến đâu thì Harry Kane vẫn nghiễm nhiên được lưu ý. Càng không thể bỏ qua Marcus Rashford của M.U. Trong mùa bóng này, không ai đoạt giải cầu thủ hay nhất trong tháng nhiều như Rashford (3 lần).

Nhược điểm lớn nhất của De Bruyne mùa này là sự thất thường, nhất là từ sau World Cup 2022. Haaland thì… chỉ ghi bàn. Có lúc, anh trở thành một vấn đề lớn, liên quan đến chiến thuật và cách chơi của Man.City. Ở Arsenal, không dễ nói Saka tỏa sáng trên hàng tiền đạo nhờ có Odegaard nơi hàng tiền vệ, hay ngược lại. Rashford khi không tỏ ra xuất sắc thì lại… rất dở. Cứ thế, rút cuộc không có ngôi sao nào hoàn toàn thuyết phục. Đây lại đang là mùa bóng mà tính cạnh tranh tăng cao đến mức hiếm thấy (riêng vị trí số 4 trên bảng xếp hạng hiện đã có đến 4 đội ganh đua). Xem ra, những gì sẽ quyết định chủ nhân của giải thưởng cầu thủ hay nhất Premier League mùa này còn đang nằm ở phía trước. Trừ chuyện Haaland coi như đã là Vua phá lưới, rất khó nói trước điều gì về kết cục của giải Ngoại hạng Anh mùa này.