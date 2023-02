Messi, Mbappe và Benzema tranh giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA

Messi và đồng đội của anh tại PSG là Mbappe, đang cạnh tranh với Benzema để kế vị Robert Lewandowski, người chiến thắng giải thưởng FIFA The Best vào năm 2020 và 2021.



Messi (trái) sẽ cạnh tranh với đồng đội tại PSG, Mbappe trong cuộc đua giành giải FIFA The Best AFP

Messi vừa trải qua năm 2022 rực sáng khi đóng góp 7 bàn thắng trong hành trình đưa đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Cũng tại giải đấu này, Mbappe cũng chơi xuất sắc, giúp đội tuyển Pháp vào chung kết World Cup 2022, trận đấu mà tiền đạo trẻ này ghi cú hattrick để đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 8 pha lập công. Benzema đã giành danh hiệu Quả bóng vàng năm ngoái nhờ màn trình diễn xuất sắc giúp Real Madrid vô địch La Liga và Champions League, nhưng anh không thể dự World Cup 2022 cùng đội tuyển Pháp vì chấn thương.

Người 2 lần giành Quả bóng vàng là Alexia Putellas của Tây Ban Nha, tiền đạo người Anh Beth Mead và ngôi sao người Mỹ Alex Morgan được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2022 của FIFA. Tiền vệ của đội nữ Barcelona và đội tuyển nữ Tây Ban Nha, Putellas đã giành giải thưởng FIFA The Best lần trước và tiếp tục được đề cử lần này mặc dù cô đã ngồi ngoài kể từ tháng 7 năm ngoái sau khi bị đứt dây chằng chéo ở đầu gối trái.

Benzema (trái) góp công lớn giúp Real Madrid đoạt chức vô địch La Liga và Champions League mùa trước AFP

Tiền đạo của CLB nữ Arsenal, Beth Mead, người về sau Putellas trong cuộc đua giải Quả bóng vàng cho cầu thủ nữ vào tháng 10 năm ngoái, hiện cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối dài hạn.

Tên tuổi những người chiến thắng giải thưởng FIFA The Best sẽ được công bố vào ngày 27.2 tại Paris (Pháp). Những người lọt vào danh sách đề cử sẽ được bình chọn bởi ban giám khảo gồm các HLV và đội trưởng các đội tuyển quốc gia cũng như các nhà báo và người hâm mộ. Ngoài ra, FIFA The Best còn có các danh hiệu dành cho HLV nam và nữ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất và giải Puskas cho bàn thắng đẹp nhất năm 2022.