Cựu chủ tịch tiết lộ gây sốc, FAM lại dính bê bối mới: Sắp bị FIFA đình chỉ

Theo New Straits Times, từ tiết lộ của ông Yusoff Mahadi, cựu quyền chủ tịch FAM, rằng các ứng cử viên ra tranh cử chức chủ tịch mới của cơ quan này phải nhận được sự "chấp thuận" của ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, đã gây lo ngại trong giới quan sát bóng đá Malaysia.

FAM gặp tiếp cú sốc sau bê bối nhập tịch

Nhiều người tin rằng, sau phát biểu này của ông Yusoff Mahadi, FIFA sẽ vào cuộc điều tra và dẫn đến khả năng FAM lại gặp tiếp cú sốc, đó là sẽ bị cơ quan bóng đá thế giới đình chỉ do vi phạm quy định của tổ chức này.

FAM chỉ mới thoát án phạt này sau vụ bê bối nhập tịch, khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chỉ xử thua các trận của đội tuyển nước này ở vòng loại Asian Cup 2027 vì sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Ban thư ký AFC hiện đang kiểm soát FAM để tái cơ cấu và tiến hành các giải pháp, trước khi tổ chức đại hội bầu cử chủ tịch và ban chấp hành mới, dự kiến diễn ra sau World Cup 2026 khoảng vào tháng 7 hoặc tháng 8 tới đây.

"Các nhà phê bình cho rằng, đề xuất một cá nhân không phải là người được bầu chọn từ FAM phải đưa ra sự chấp thuận (từ ông Tunku Ismail) có thể không phù hợp với các quy định do FIFA đặt ra", New Straits Times cho biết.

Báo hàng đầu của Malaysia dẫn phát biểu từ luật sư thể thao nổi tiếng Nik Erman Nik Roseli cho biết, những phát ngôn này (của ông Yusoff Mahadi) có thể gây ra những câu hỏi theo các quy tắc của FIFA về tính độc lập của các liên đoàn bóng đá quốc gia.

"Theo Điều 19 của Điều lệ FIFA, các liên đoàn bóng đá phải quản lý công việc của mình một cách độc lập và không có sự can thiệp từ bên thứ ba. FIFA rất coi trọng vấn đề này và trước đây đã cấm vận một số liên đoàn - bao gồm Kenya năm 2022, Pakistan năm 2017 và 2021, Kuwait và Indonesia năm 2015, và Nigeria năm 2014", luật sư Nik Erman Nik Roseli chia sẻ.

Bóng đá Malaysia và FAM tiếp tục rơi vào khủng hoảng vì tiết lộ mới đây trước cuộc bầu cử chủ tịch mới

Ông Nik Erman cũng giải thích rằng, mặc dù Điều 19 không định nghĩa cụ thể thuật ngữ "bên thứ ba", nhưng FIFA thường coi bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào không được bổ nhiệm hoặc bầu chọn theo điều lệ của liên đoàn, đều thuộc loại này.

"Ở đây, định nghĩa về bên thứ ba đề cập đến bất kỳ bên nào chưa được bổ nhiệm hoặc bỏ phiếu. Việc một tuyên bố chỉ rõ rằng cần có sự "chấp thuận" của bên thứ ba là điều rất đáng lo ngại", ông Nik Erman nhấn mạnh.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli cho biết thêm, hầu hết các lệnh trừng phạt trước đây của FIFA đều liên quan đến sự can thiệp trực tiếp vào công tác quản lý bóng đá, trong khi tình hình hiện tại (ở FAM) dường như cho thấy sự can thiệp gián tiếp.

"Tuy nhiên, vấn đề này không hoàn toàn rõ ràng, vì các trường hợp trước đây thường liên quan đến sự can thiệp trực tiếp. Tuyên bố được đưa ra dường như là sự can thiệp gián tiếp, hậu trường hơn là trực tiếp. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy rằng nó cấu thành sự can thiệp của bên thứ ba vi phạm Điều 19", luật sư Nik Erman Nik Roseli nhấn mạnh thêm.

Báo chí Malaysia cũng cho biết, FAM có vẻ như vẫn chưa rút kinh nghiệm sâu sắc sau vụ bê bối nhập tịch, nếu cơ quan này sắp tới đây bị FIFA điều tra và cấm vận vì sự cố mới liên quan đến cuộc bầu cử chủ tịch mới, sẽ rất dễ đẩy bóng đá nước này lún sâu hơn vào khủng hoảng và chưa có hồi kết.