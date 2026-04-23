Iran ra điều kiện tham dự World Cup 2026, rộ tin đồn Mỹ đề xuất đội tuyển Ý thay thế

Iran đã chuẩn bị kế hoạch tham dự World Cup

Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), ông Mehdi Taj, đội tuyển nước này đã chuẩn bị cho kế hoạch tham dự World Cup, bao gồm lên danh sách 30 cầu thủ tập trung và tập luyện tại thủ đô Tehran. Từ ngày 6.5, họ sẽ di chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn tại đây và tổ chức thi đấu 4 trận giao hữu, trong đó có trận gặp đội tuyển Tây Ban Nha.

Đội tuyển Iran là một trong những đội tuyển giành vé sớm nhất dự World Cup 2026, nhưng cho đến nay vẫn chưa chắc việc tham dự do tình hình xung đột nghiêm trọng ở Trung Đông Ảnh: Reuters

Đội tuyển Iran dự kiến sẽ đến Mỹ vào thời điểm đầu tháng 6, nhưng địa điểm đặt căn cứ huấn luyện của đội tại đó vẫn chưa được quyết định, theo hãng tin ISNA. Chủ tịch FFIRI, ông Mehdi Taj cũng bày tỏ: "Như tình hình hiện tại, chúng tôi sẽ tham gia. Đội tuyển Iran sẽ tham gia World Cup bất chấp xung đột".

Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali nhấn mạnh: "Nếu sự an toàn của các cầu thủ đội tuyển Iran được đảm bảo tại Mỹ, chúng tôi sẽ đến World Cup". Ông Donyamali còn thêm rằng: "Quyết định sẽ do chính phủ và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao đưa ra".

"Đội tuyển Iran có thể không tham dự World Cup, nhưng nếu chúng tôi tham gia, chúng tôi phải sẵn sàng. Chúng tôi phải sẵn sàng để thể hiện một màn trình diễn mạnh mẽ. Công việc của chúng tôi từ góc độ chuyên môn là thực hiện công việc và chuẩn bị", ông Donyamali giải thích thêm và xác nhận đội tuyển Iran đã lên kế hoạch chuẩn bị cho World Cup, theo kênh Al Jazeera đưa tin.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran nằm ở bảng G với các trận đấu của họ đều được tổ chức ở Mỹ, một trong ba nước đồng chủ nhà cùng với Mexico và Canada.

"Team Melli" (biệt danh đội tuyển Iran) sẽ thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, tiếp đó là trận gặp đội tuyển Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6 (đều trên sân SoFi ở TP.Los Angeles). Và trận cuối gặp đội Ai Cập lúc 10 giờ ngày 27.6 (tất cả đều giờ Việt Nam), trên sân Lumen Field ở TP.Seattle.

Cùng diễn biến, theo Financial Times, một đặc phái viên cấp cao của Mỹ, ông Paolo Zampolli đã đề xuất với cả Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump, với tư cách là lãnh đạo của quốc gia đồng đăng cai giải đấu, rằng đội tuyển Ý nên thay thế Iran dự World Cup.

"Tôi xác nhận rằng, tôi đã đề xuất với Tổng thống Trump và ông Infantino rằng Ý nên thay thế Iran tại World Cup. Tôi là người gốc Ý và sẽ là một giấc mơ khi được thấy Azzurri (biệt danh đội tuyển Ý) tham dự một giải đấu do Mỹ đăng cai. Với bốn chức vô địch thế giới, họ có đủ tư cách để được tham gia", ông Zampolli được cho là đã nói với Financial Times.

Tuy nhiên, với việc Liên đoàn Bóng đá Iran đến thời điểm này (ngày 23.4) đã tuyên bố họ vẫn có kế hoạch tham gia World Cup. Vì vậy, việc FIFA nếu lựa chọn đội tuyển Ý thay thế sẽ rất khó xảy ra, trừ khi phía Iran vào giờ chót lại chính thức tuyên bố rút lui. Hơn nữa, đề xuất đội tuyển Ý thay thế Iran hiện cũng gây ra sự tranh cãi dữ dội.