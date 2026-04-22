Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam khiến thầy Kim băn khoăn: 'Tổ 2' yếu quá, khó xoay tua

Hồng Nam
22/04/2026 09:23 GMT+7

Đối lập với đội hình chính đẳng cấp, bộ khung dự bị của đội tuyển Việt Nam lại chưa thể khiến HLV Kim Sang-sik an tâm.

Đội tuyển Việt Nam mạnh nhưng chưa 'sâu'

Sức mạnh toàn diện của đội tuyển Việt Nam đã được thể hiện trong chuỗi 17 trận bất bại (15 thắng, 2 hòa) kéo dài suốt 2 năm qua. Học trò HLV Kim Sang-sik cũng đánh bại Malaysia (3-1) và Bangladesh (3-0) để vươn lên hạng 99, nhờ hàng công "nhả đạn" hiệu quả.

Đỗ Hoàng Hên như mảnh ghép cuối cùng, giúp ông Kim hoàn thiện cỗ máy tấn công với đầy đủ sức mạnh, khả năng càn lướt (Xuân Son), sức sáng tạo (Hoàng Hên, Hoàng Đức, Quang Hải), cùng nhiệt huyết và sức cày ải (Hai Long, Quang Vinh, Tiến Anh). 

Với hai ngoại binh nhập tịch Hoàng Hên và Xuân Son, đội tuyển Việt Nam đang có hàng công mạnh bậc nhất lịch sử, khi mọi yếu tố cần có để tìm bàn thắng, ông Kim đã sở hữu đủ. 

Đội tuyển Việt Nam khiến thầy Kim băn khoăn: 'Tổ 2' yếu quá, khó xoay tua- Ảnh 1.

Ai dự phòng cho Xuân Son (áo đỏ)?

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam lúc này chỉ mạnh ở "bề nổi", tức là đội hình chính. Còn về kết cấu lực lượng với cả những nhân tố dự phòng, tập thể của HLV Kim Sang-sik lại thiếu chiều sâu. Cụ thể, "tổ 2" của Việt Nam, gồm các cầu thủ dự bị, đang có trình độ ở khoảng cách tương đối xa với đội hình chính. Đơn cử, ở hành lang phải, ông Kim chỉ có một chân chạy cánh tin cậy là Tiến Anh. Cầu thủ sinh năm 1999 đã in dấu giày vào 3 bàn thắng trong 2 trận gần nhất của đội tuyển Việt Nam nhờ khả năng tạt bóng, leo biên ấn tượng. Nhưng, dự phòng cho Tiến Anh lại... không có ai. Hậu vệ phải Xuân Mạnh được ông Kim "quy hoạch" cho vị trí trung vệ lệch phải, còn Văn Thanh, Tấn Tài từ lâu không còn suất lên tuyển. 

Trên hàng công, đội tuyển Việt Nam đã chật vật trong cả năm 2025 vì không tìm được phương án dự phòng thay Xuân Son. Từ Tiến Linh, Gia Hưng đến Tuấn Hải, tất cả đều không khỏa lấp được tầm ảnh hưởng của chân sút 29 tuổi, khiến đội tuyển Việt Nam chật vật dù đá với Lào hay Nepal, những đội có thứ hạng dưới 170. Vấn đề chỉ được khắc phục khi chính Xuân Son trở lại.

Lúc này, dự phòng cho ngoại binh nhập tịch sinh năm 1997 là Việt Cường và Gia Hưng, hai nhân tố cùng sinh năm 2000 nhưng chưa thể hiện được nhiều ở V-League. Gia Hưng chơi mờ nhạt trong những trận được ông Kim tung vào sân, trong khi "ấn tượng" Việt Cường để lại chỉ là 3 cơ hội bị bỏ lỡ trong trận gặp Malaysia. Tuấn Hải cũng đá bất ổn, với phong độ rơi theo chiều thẳng đứng (3 bàn ở V-League mùa này, 1 bàn ở vòng loại Asian Cup 2027). 

Đội tuyển Việt Nam khiến thầy Kim băn khoăn: 'Tổ 2' yếu quá, khó xoay tua- Ảnh 2.

Gia Hưng (áo đỏ) chưa đủ tầm đá chính

Ở hàng tiền vệ, dự phòng cho Hoàng Hên chỉ có Văn Vĩ (một hậu vệ được đẩy lên đá tiền vệ) và Văn Khang (còn non kinh nghiệm đá tuyển).

Với "tổ 2" rất mỏng và yếu, đội tuyển Việt Nam khó xoay tua để giữ sức cho trụ cột, hoặc khó xoay xở bài vở chiến thuật mới một khi nhóm đá chính bị bắt bài. 

Nhân tố mới ở đâu? 

Giai đoạn mới nắm quyền ở đội tuyển Việt Nam, ông Kim rất chăm tìm nhân tố mới. Đơn cử, ở trận gặp Nga, Việt Nam từng ra sân với những Văn Trường, Thanh Bình, Vĩ Hào. Dù thua 0-3, đồng thời những thử nghiệm này chưa tìm được ngày trở lại tuyển, nhưng cách dùng người nói trên phản ánh tinh thần dám đổi mới của HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam khiến thầy Kim băn khoăn: 'Tổ 2' yếu quá, khó xoay tua- Ảnh 3.

HLV Kim ngày càng... an toàn?

Dù vậy, luồng gió mới cứ nhạt dần qua từng đợt tập trung. Tại AFF Cup 2024, Việt Nam từng vô địch nhờ những nhân tố "lạ" như Đình Triệu, Ngọc Tân, Ngọc Quang, Hai Long... Đến giờ, phần lớn hoặc dự bị, hoặc không còn được triệu tập. 

Ở trận gặp Bangladesh và Malaysia, những cầu thủ đá chính được phát hiện từ thời HLV Kim Sang-sik chỉ còn Hai Long và Quang Vinh. Còn lại, đội tuyển Việt Nam phần lớn được tập hợp từ những gương mặt cũ (chủ yếu thời HLV Park Hang-seo), kết hợp với các ngoại binh nhập tịch như Hoàng Hên, Xuân Son. 

Ông Kim đang kế thừa tốt di sản của người tiền nhiệm. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng được mang về để chiến thắng, còn thắng bằng con người, lối chơi ra sao là lựa chọn của thầy Kim. Dù vậy, khi hàng ngũ ngày càng thiếu nhân tố mới, cũng như đội ngũ dự bị chưa thực sự ổn định, đội tuyển Việt Nam không dễ xây dựng lực lượng dày dạn cho nhiều mục tiêu dài hơi như Asian Cup hay vòng loại World Cup 2030. 

Cựu HLV Philippe Troussier có thể trở lại Việt Nam trong tương lai gần để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của bóng đá trẻ.

