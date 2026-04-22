HLV đội tuyển Thái Lan tiết lộ yếu tố tranh ngôi vô địch AFF Cup của Việt Nam

Thái Lan đặt quyết tâm lớn ở AFF Cup 2026

Theo Thairath Sport, đây là mục tiêu lớn của bóng đá Thái Lan trong năm nay, sau khi đội tuyển nước này thất bại bẽ bàng trước đội tuyển Việt Nam trong cả hai lượt trận chung kết AFF Cup 2024 diễn ra vào đầu năm 2025, gồm tỷ số 1-2 lượt đi và 2-3 lượt về ngay sân nhà Rajamangala. "Voi chiến" muốn đòi lại ngôi vô địch giải đấu số 1 khu vực Đông Nam Á này, trước khi hướng đến giải FIFA ASEAN Cup và Asian Cup 2027.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) đã thua đội tuyển Việt Nam trong cả hai lượt trận chung kết AFF Cup 2024 diễn ra vào đầu năm 2025 Ảnh: Ngọc Linh

Đây cũng là các giải đấu đội tuyển Việt Nam đang tích cực chuẩn bị lực lượng và kế hoạch chu đáo, để bảo vệ ngôi vương (AFF Cup, diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8), chinh phục chức vô địch FIFA ASEAN Cup (tháng 9 và tháng 10), cũng như dự Asian Cup 2027 với một tư thế hoàn toàn mới mẽ.

Giải AFF Cup không diễn ra trong lịch FIFA Days. Tuy nhiên, theo như HLV Anthony Hudson tiết lộ, tham vọng của đội tuyển Thái Lan vẫn hoàn toàn tập trung vào giải đấu này, để quyết đòi lại ngôi vô địch từ tay đội tuyển Việt Nam.

Thairath Sport đánh giá, lực lượng đội tuyển Thái Lan hiện nay có phần xuống dốc, vì nhiều cầu thủ chủ chốt đang dần bước qua thời kỳ đỉnh cao và ngày càng lớn tuổi, như gần đây HLV Anthony Hudson đã phải sử dụng họ để giành vé dự Asian Cup 2027 một cách rất chật vật (thắng Turkmenistan tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng phút cuối của trung vệ đã 32 tuổi Manuel Bihr ghi).

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn còn một số ít các cầu thủ kỳ cựu, nhưng bên cạnh đó HLV Kim Sang-sik đã tăng cường các cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên. Ngoài ra, các cầu thủ từ đội U.23 cũng trưởng thành và dần được đôn lên, như thủ môn Trung Kiên, tiền đạo Việt Cường, Hai Long hay Đình Bắc...

Điều này đã làm đa dạng lối chơi của đội tuyển Việt Nam, cũng như lực lượng đủ dày để có thể đáp ứng việc chinh phục cả hai giải đấu của bóng đá khu vực, ngay sau kỳ World Cup ở Mỹ, Mexico và Canada kết thúc, theo Thairath Sport.

Đội tuyển Việt Nam đang tích cực chuẩn bị lực lượng và kế hoạch chu đáo cho các giải đấu sắp tới, bao gồm bảo vệ chức vô địch AFF Cup Ảnh: Minh Tú

Để đối phó với sự phát triển từng bước, vững chắc và mạnh lên trông thấy của đội tuyển Việt Nam, HLV Anthony Hudson thừa nhận đội tuyển Thái Lan cũng cần phải hướng tới việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch gốc ngoại hoặc có gốc gác.

Gần đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam) khẳng định, bóng đá Thái Lan nói không với cầu thủ nhập tịch gốc ngoại.

Tuy nhiên, trên thực tế theo tiết lộ của HLV Anthony Hudson, vì mục tiêu nóng tranh ngôi vô địch AFF Cup, FAT đang theo dõi khả năng nhập tịch ít nhất một cầu thủ gốc ngoại từ Úc là Kenny Dougall, hiện đang thi đấu cho CLB Buriram United.

Bên cạnh đó, còn có 3 cầu thủ có gốc gác cũng được cho sẽ sớm hoàn thiện nhập tịch để khoác áo đội tuyển Thái Lan với khả năng được tham dự AFF Cup, gồm Eric Kahl (gốc Thụy Điển), Achitpol Keereerom (Đức) và Erawan Garnier (Pháp).

Mặc dù vậy, khả năng HLV Anthony Hudson sẽ sử dụng được cầu thủ nào trong số các cầu thủ nhập tịch gốc ngoại và có gốc gác trên, phải chờ sự thông qua của Madam Pang và FAT. Nhưng về cơ hội, đội tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ phải có sự bổ sung lực lượng để tăng sức mạnh, trong đó mục tiêu lớn nhất là đang tập trung vào giải AFF Cup, theo Thairath Sport.