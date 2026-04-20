Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đình Bắc chạy đà hoàn hảo hướng tới AFF Cup đầu với đội tuyển Việt Nam

Tiểu Bảo
20/04/2026 10:39 GMT+7

Vòng 19 chứng kiến Đình Bắc ghi bàn thứ 4 trong 3 trận liên tiếp cho CLB CAHN, cho thấy Vua phá lưới VCK U.23 châu Á 2026 đang chạy đà rất tốt cho kỳ AFF Cup đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc chạy đà hoàn hảo cho kỳ AFF Cup đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng vào lưới CLB CA TP.HCM

ảnh: Ngọc Linh

Đình Bắc liên tục ghi bàn

Ở vòng 19, CLB CAHN đã có chiến thắng 3-0 trong chuyến làm khách trên sân Bình Dương của đội bóng CA TP.HCM, với các bàn thắng của Văn Đô, Hugo Alves và tình huống ấn định tỷ số của Đình Bắc.

Bàn thắng ở phút 86 là pha lập công thứ 4 của chân sút sinh năm 2004 trong 3 trận gần nhất liên tiếp cho CLB CAHN, trước đó là cú đúp vào lưới CLB Đà Nẵng cùng với bàn thắng trong trận gặp PVF-CAND.

Đây là một phong độ hoàn toàn trái ngược với giai đoạn đầu giải, khi tiền đạo trẻ đã không thể có bàn thắng nào. Rõ ràng, anh đã tìm được trạng thái tâm lý và thể lực rất tốt sau khi trở về từ VCK U.23 châu Á 2026.

Đình Bắc chạy đà hoàn hảo cho kỳ AFF Cup đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Đình Bắc đang có phong độ cao trong màu áo CLB CAHN

ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, Đình Bắc đã từng có thời gian vật lộn với chấn thương dài hạn, nhưng kịp trở lại để cống hiến trong màu áo U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025, đoạt HCV SEA Games 33 và nhất là HCĐ VCK U.23 châu Á 2026 nơi anh là Vua phá lưới.

Trở về CLB CAHN, cầu thủ quê ở tỉnh Nghệ An đã tìm được suất đá chính trong sơ đồ bố trí của HLV Mano Polking, nhanh chóng tìm được sự tự tin cần thiết và đang cho thấy phong độ rất cao với 3 trận ghi bàn liên tiếp.

Đây là tin vui cho cá nhân anh và HLV Mano Polking, khi chân sút trẻ đang có bước chạy đà hoàn hảo để hướng đến kỳ AFF Cup đầu tiên, cũng là giải đấu lớn đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc chạy đà hoàn hảo cho kỳ AFF Cup đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Phong độ cao của Đình Bắc là tin vui cho đội tuyển Việt Nam

ảnh: Ngọc Linh

Phong độ cao của Đình Bắc sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm sự lựa chọn chất lượng cho hàng công đội, bên cạnh bộ đôi Hoàng Hên - Xuân Son và hàng loạt ứng viên khác như Quang Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh, Văn Toàn, Gia Hưng, Việt Cường…

Thanh Niên từng phân tích, Đình Bắc sẽ nằm trong nhóm trụ cột U.23 Việt Nam được HLV Kim Sang-sik lên kế hoạch bổ sung cho đội tuyển Việt Nam để bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup 2026, bên cạnh Trung Kiên, Văn Khang, Nhật Minh…

Điều này đồng nghĩa Đình Bắc sẽ không thể tham gia ASIAD 20 ở Nhật Bản vào tháng 9 tới, khi sau AFF Cup 2026 kết thúc sẽ thi đấu tại FIFA ASEAN Cup trong quãng thời gian trùng với ASIAD 20.

Tin liên quan

Tiến Linh trở về sân Bình Dương, CLB CA TP.HCM tràn cơ hội tìm lại chiến thắng

CLB CA TP.HCM đứng trước cơ hội ngắt mạch 2 trận thua liên tiếp khi Tiến Linh sẽ trở lại sân Bình Dương tiếp đón CLB CAHN ở vòng 19 V-League 2025 - 2026.

Hoàng Hên và Xuân Son cứ hay thế này, đội tuyển Việt Nam ngại gì Indonesia nhập tịch

U.17 Việt Nam chính thức loại chủ nhà Indonesia, vào bán kết với ngôi nhất bảng: Đấu Úc ngày nào?

Khám phá thêm chủ đề

Đình Bắc đội tuyển Việt Nam AFF Cup Kim Asiad vua phá lưới
