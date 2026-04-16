Phát hiện vị trí khiến ông Kim đau đầu nhất ở U.23 Việt Nam, kịp xoay chuyển trước ASIAD 20?

Thiếu vắng những người từng phối hợp ăn ý với Đình Bắc

Tại SEA Games 33 năm 2025 và giải U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam có những tiền đạo rất tốt như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt. Những tiền đạo này tạo ra rất nhiều sóng gió cho các đối thủ của U.23 Việt Nam ở các giải đấu nói trên.

Thanh Nhàn (22) có thể sẽ không dự ASIAD 20 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ở ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19.9 – 4.10, nhiều khả năng Đình Bắc sẽ tham dự, nhưng Thanh Nhàn và Quốc Việt có thể sẽ không xuất hiện trên đất Nhật Bản. Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ sử dụng nòng cốt là các cầu thủ U.21 cho chiến dịch ASIAD, với mục tiêu chuẩn bị cho các cầu thủ trẻ hướng về giải U.23 châu Á 2028 và Olympic Los Angeles (Mỹ) năm 2028.

Những người thay thế cho vị trí của những Quốc Việt và Thanh Nhàn sẽ là Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Anh Tuấn, có thể có thêm tài năng trẻ Trần Gia Bảo của HAGL. Điểm khác biệt giữa các tiền đạo nói trên so với những Quốc Việt hay Thanh Nhàn, đó là những chân sút mới ở đội tuyển U.23 Việt Nam, trong lứa tuổi 21, ít kinh nghiệm hơn, bản lĩnh chưa sánh được với các đàn anh.

Ví dụ như để tìm được tiền đạo chạy cánh lợi hại như Nguyễn Thanh Nhàn không phải là chuyện dễ. Cũng không phải có cầu thủ nào đầy bản lĩnh như Quốc Việt, dám lao vào khu vực cấm địa của đội bóng rất mạnh là U.23 Hàn Quốc, nhận bóng và sút 1 cú "búa bổ" thẳng vào nóc lưới đối phương, như Quốc Việt từng thực hiện trong trận tranh hạng 3 giải U.23 châu Á 2026.

Bài học từ chính các đàn anh

Đấy là điều là mà các tiền đạo trong lứa tuổi 21 như Đăng Dương, Minh Tâm, Anh Tuấn, hay Gia Bảo phải học hỏi. Họ phải rèn luyện nhiều hơn, biết cách xử lý quyết đoán hơn trong các tình huống đòi hỏi bản lĩnh của các chân sút thực thụ. Các tiền đạo trẻ cũng có thể nhìn vào các tiền đạo đàn anh của mình để noi gương. Trước khi tạo được tiếng vang tại SEA Games 33 và giải U.23 châu Á 2026, những Thanh Nhàn và Quốc Việt cũng trải qua giai đoạn vất vả, chịu nhiều sự nghi ngờ, rồi mới khẳng định được giá trị của mình, qua những gì mà họ thể hiện trên sân cỏ.

Đình Bắc từng bị nghi ngờ trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33, trước khi anh rực sáng ở giải đấu này, trở thành tiền đạo giàu triển vọng nhất bóng đá Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Sở dĩ vị trí tiền đạo của các đội tuyển trẻ Việt Nam khi tham dự các giải quốc tế khó khăn hơn các vị trí khác, là vì các tiền đạo trẻ ít được thi đấu ở giải quốc nội, nhất ít được thi đấu tại V-League hơn so với các vị trí khác. Đội tuyển U.23 Việt Nam chấp nhận khó khăn đó tại ASIAD 20, với mục đích rèn luyện cho chính các tiền đạo trẻ của chúng ta nói riêng, cho toàn bộ thế hệ cầu thủ trong lứa tuổi 21 nói chung, hướng về mục tiêu lớn Olympic năm 2028 của bóng đá nội.

Biết đâu sự dũng cảm và kiên định với con hướng đi riêng của những nhà hoạch định bóng đá Việt Nam tại VFF sẽ cho quả ngọt, sau kỳ Đại hội Thể thao châu Á diễn ra từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 tới đây. Đừng quên rằng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33, bóng đá Việt Nam cũng từng phải đối diện với nỗi lo thiếu tiền đạo tốt, do chân sút nổi tiếng nhất trong lứa tuổi ở thời điểm đó là Bùi Vĩ Hào chấn thương nặng. Thế rồi, chúng ta phát hiện ra Đình Bắc, người bắt đầu bắt nhịp với U.23 Việt Nam ở giải U.23 Đông Nam Á hồi giữa năm 2025, trước khi anh rực sáng tại SEA Games hồi cuối năm ngoái và giải U.23 châu Á hồi đầu năm nay.