Hoàng Hên và Xuân Son cứ hay thế này, đội tuyển Việt Nam ngại gì Indonesia nhập tịch

Đội tuyển Việt Nam có hàng công toàn diện

6 bàn thắng trong 2 trận mở màn năm 2026 (thắng Bangladesh 3-0, thắng Malaysia 3-1) cho thấy cỗ máy tấn công của đội tuyển Việt Nam đã vào guồng nhịp nhàng.

So với năm 2025 với vỏn vẹn 13 bàn sau 6 trận trên mọi đấu trường, học trò HLV Kim Sang-sik đã tấn công hiệu quả hơn nhờ hai chiếc chìa khóa: Nguyễn Xuân Son trở lại giúp hàng công thêm sức nặng, đồng thời Đỗ Hoàng Hên bùng nổ trong vai trò kiến thiết lối chơi và sáng tạo.

Với hai ngoại binh nhập tịch, khâu tấn công của đội tuyển Việt Nam cũng trực diện và đột biến hơn. Các pha xử lý thừa, chuyền về đã ít dần, nhường chỗ cho những tình huống "dội bom" tuy ít nhưng chớp nhoáng, chất lượng. 2 trong 3 bàn của đội tuyển Việt Nam ghi vào lưới Malaysia đến từ những pha tổ chức tấn công khoa học với thời gian dưới 10 giây, tính từ đường chuyền đầu tiên đến khi bóng vào lưới đối thủ.

Xuân Son, Hoàng Hên ăn ý trong màu áo tuyển

Tại AFF Cup (24.7-26.8) và FIFA ASEAN Cup (21.9-6.10), đội tuyển Việt Nam sẽ còn mạnh hơn nữa. Chân sút trẻ Nguyễn Đình Bắc trở lại sau án treo giò (2 trận với tấm thẻ đỏ tại trận tranh hạng ba U.23 châu Á 2026), Hoàng Hên có thêm thời gian "thẩm thấu" lối chơi, đồng thời Xuân Son lấy lại 100% phong độ. Ở trận gặp Malaysia, Xuân Son đã ăn mừng bằng cách chỉ vào những múi cơ, như lời khẳng định ngầm rằng dù tăng 4 kg như lời HLV Kim Sang-sik, nhưng Son không béo lên, do cân nặng chuyển hóa vào cơ bắp thay vì mỡ thừa. Sự chuyên nghiệp, chỉn chu của những ngoại binh nhập tịch như Son, Hên (cầu thủ ăn chay trường để giữ phong độ) đảm bảo cho sự ổn định lâu dài, mà ông Kim luôn trông đợi để tạo dựng diện mạo mới mẻ cho đội tuyển quốc gia.

Ở vòng 19 V-League, cả Son và Hên đều rực sáng. Hoàng Hên lập cú đúp, với một bàn trên chấm phạt đền cùng một cú sút góc gần đẳng cấp mang thương hiệu, giúp CLB Hà Nội hạ Becamex TP.HCM (4-2) nhằm bám đuổi tốp 3. Xuân Son mở tỷ số cho Nam Định ở trận gặp Đà Nẵng với pha đánh đầu cận thành, rồi gián tiếp khiến thủ môn Phan Văn Biểu nhận thẻ đỏ.

Hoàng Hên là đầu tàu sáng tạo của CLB Hà Nội

Trong khi Hoàng Hên ghi 9 bàn/13 trận cho Hà Nội mùa này, Xuân Son cũng có 11 bàn sau 13 trận, dù nghỉ 9 tháng để điều trị chấn thương. Bộ đôi từng khuynh đảo V-League 2023 - 2024 đã sẵn sàng làm náo động hàng thủ các đội Đông Nam Á ở AFF Cup và FIFA ASEAN Cup.

Cuộc đấu cơ bắp

Tại hai giải Đông Nam Á, đối trọng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là Indonesia. Không chỉ thắng Việt Nam ở 3/4 trận gần nhất (tại vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023), Indonesia còn là ẩn số bởi không thể biết HLV John Herdman sẽ gọi cầu thủ nhập tịch nào.

AFF Cup 2026 diễn ra ở giai đoạn chuẩn bị mùa giải châu Âu, nên nhiều khả năng đội bóng xứ vạn đảo không thể gọi toàn bộ lực lượng con lai.

Tuy nhiên, FIFA ASEAN Cup tổ chức trong thời gian FIFA Days và nằm trong hệ thống thi đấu thế giới. Đây là sân chơi Indonesia đủ điều kiện triệu tập đội hình mạnh nhất.

Lực lượng con lai của Indonesia vẫn rất đáng gờm, với Jay Idzes, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, Kevin Diks, Ragnar Oratmangoen, Ivan Jenner, Sandy Walsh, Elkan Baggott hay Maarten Paes. Đây là khung đội hình đã giúp Indonesia lọt vào vòng loại thứ tư World Cup 2026, đánh bại Ả Rập Xê Út, Bahrain, Trung Quốc, hòa Úc...

Indonesia (áo trắng) luôn đáng ngại

Mang đến đội hình mạnh nhất, Indonesia vẫn ở "cửa trên". Song, đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik có thể đối chọi bằng kỷ luật phòng ngự, khả năng pressing và chuyển đổi trạng thái bài bản, cùng sức mạnh cơ bắp của Xuân Son, Hoàng Hên trên tuyến đầu để chơi phòng ngự phản công.

Trận thua 0-4 trước Malaysia (sau đó được chuyển thành thắng 3-0 do đối thủ dùng "lậu" 7 cầu thủ) là bài học để ông Kim chuẩn bị đấu pháp kỹ lưỡng, trước những đội có thể lực, thể hình nhỉnh hơn.

Bên cạnh kinh nghiệm dạn dày của những trụ cột từng đối đầu Úc, Nhật Bản, Iraq, Ả Rập Xê Út, Iran... còn là dàn U.23 Việt Nam đã lập kỷ lục thắng 15 trận liên tục và ngáng đường nhiều đội mạnh châu Á.

Với những nguyên liệu hảo hạng cùng số lượng Việt kiều, ngoại binh nhập tịch chưa từng có, HLV Kim Sang-sik sẽ nhào nặn đội tuyển Việt Nam thiện chiến và uy lực hơn để sẵn sàng đón đầu những đối thủ mạnh nhất.