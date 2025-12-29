Những nỗi đau của bóng đá Thái Lan tiếp tục bị 'mổ xẻ', đội U.23 lại gặp tai họa

Khởi đầu chuỗi biến động bắt đầu từ đội tuyển nam Thái Lan. Việc để thua 0-1 ở chung kết King's Cup 2025 được xem là cú sốc lớn với CĐV nước nhà, dù “Voi chiến” chỉ để thua Iraq – đối thủ rất mạnh và lọt vào đến vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trang Khaosod nhấn mạnh: "Điều khiến CĐV Thái Lan lo ngại không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở lối chơi thiếu thuyết phục, mờ nhạt về bản sắc".

Áp lực tiếp tục gia tăng trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027, dẫn đến việc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định sa thải HLV người Nhật Bản Masatada Ishii. Việc bổ nhiệm HLV Anthony Hudson, Giám đốc kỹ thuật mang hai quốc tịch Anh – Mỹ, vào ghế nóng đã gây ra không ít tranh cãi, phản ánh sự lúng túng của FAT trong định hướng chuyên môn.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) vừa trải qua nhiều biến động lớn trên băng ghế chỉ đạo ẢNH: NGỌC LINH

Những khó khăn không dừng lại ở đội tuyển nam. Đội tuyển nữ Thái Lan suýt giành vé dự World Cup 2027 nhưng cuối cùng vẫn lỡ hẹn, kéo theo việc HLV Futoshi Ikeda bị sa thải. Người kế nhiệm tạm quyền, bà Nuengrutai Sratongvian – HLV từng hai lần đưa đội nữ dự World Cup, cũng không thể giúp đội giành HCV SEA Games trên sân nhà, khi Thái Lan chỉ cán đích với tấm HCĐ.

Ở sân chơi U.23, bóng đá Thái Lan cũng thất bại toàn tập. Tại đấu trường SEA Games 33, dù đặt mục tiêu giành lại HCV sau 8 năm chờ đợi nhưng U.23 Thái Lan vẫn phải ngậm ngùi nhận HCB sau thất bại 2-3 trước U.23 Việt Nam trong trận chung kết. Trước đó, ở giải U.23 Đông Nam Á, "Voi chiến trẻ" cũng phải dừng bước ở bán kết khi để thua trên chấm phạt đền trước U.23 Indonesia.

Ngay cả futsal, môn thể thao từng là niềm tự hào của Thái Lan, cũng chứng kiến sự sa sút đáng báo động. Đội tuyển futsal nữ để thua Indonesia ở bán kết và chỉ giành HCĐ SEA Games, trong khi đội futsal nam thảm bại 1-6 trước Indonesia, chấp nhận HCB. Lần đầu tiên trong lịch sử, Thái Lan rời SEA Games mà không giành nổi một HCV nào ở các nội dung bóng đá – futsal.

Đội tuyển nữ Thái Lan chỉ giành HCĐ ở SEA Games 33 ẢNH: KHẢ HÒA

"Giữa gam màu trầm, bóng đá Thái Lan vẫn le lói những tín hiệu tích cực dưới thời Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang). Các đội tuyển trẻ ghi dấu ấn rõ rệt khi U.17 nam, U.17 nữ cùng giành vé dự vòng chung kết U.17 châu Á 2026, trong khi đội nữ U.20 vô địch Đông Nam Á. FAT cũng được AFC trao Giải thưởng Kim cương cho Liên đoàn bóng đá xuất sắc nhất châu Á năm thứ hai liên tiếp, cho thấy năng lực quản lý vẫn được quốc tế ghi nhận", trang Khaosod bày tỏ.

U.23 Thái Lan gặp quá nhiều thử thách để chuẩn bị cho VCK châu Á, HLV Thawatchai nói lời thật lòng

Theo Thairath, thách thức trước mắt với bóng đá xứ chùa vàng trong năm 2026 vẫn rất lớn, đặc biệt với đội U.23 Thái Lan – lực lượng được kỳ vọng là trụ cột cho quá trình tái thiết. Chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út (7 – 25.1.2026), HLV Thawatchai thừa nhận đội bóng đang đối diện tổn thất nhân sự nghiêm trọng.

Theo HLV Thawatchai, ban huấn luyện ban đầu chỉ dự kiến vắng 3–4 cầu thủ chủ chốt, nhưng thực tế con số này lên tới khoảng 8 người. “Điều này ảnh hưởng đáng kể đến quá trình chuẩn bị, nhưng chúng tôi buộc phải xem đây là cơ hội để các cầu thủ mới tích lũy kinh nghiệm ở cấp độ châu Á”, ông thẳng thắn chia sẻ với truyền thông vào tối 29.12.

U.23 Thái Lan đến VCK châu Á với đội hình chắp vá ẢNH: NHẬT THỊNH

U.23 Thái Lan nằm ở bảng D cùng Iraq, Úc và Trung Quốc – bảng đấu được đánh giá rất nặng. Dù vậy, FAT vẫn đặt mục tiêu tối thiểu cho HLV Thawatchai và các học trò là lọt vào tứ kết. Ở buổi tập gần nhất, U.23 Thái Lan tiếp tục phải tập luyện trong tình trạng thiếu hụt lực lượng.

"Hiện tại, một số cầu thủ vắng mặt do bận thi đấu cho CLB. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu cho mỗi giải đấu, và lần này cũng không ngoại lệ. Những đội như Iraq, Úc, và thậm chí cả Trung Quốc rất mạnh. Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ được hưởng lợi, nhưng chúng tôi sẽ không xem nhẹ kết quả. Ít nhất, chúng tôi đang tiến từng bước một, cố gắng hoàn thành mục tiêu FAT đề ra", HLV Thawatchai kết luận.