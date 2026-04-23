Cựu HLV trưởng U.23 Việt Nam nhận xét đặc biệt về Nguyễn Lực người hùng của U.17 Việt Nam

Chu Ngọc Nguyễn Lực của U.17 Việt Nam ghi bàn thắng vào lưới U.17 Úc ảnh: VFF

Ngày thi đấu nổi bật của Nguyễn Lực và U.17 Việt Nam

Tối 22.4 trên sân Gelora Delta, đội tuyển U.17 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U.17 Úc với tỷ số 2-1, trong đó Mạnh Cường và Nguyễn Lực là người hùng sau 2 bàn thắng giúp thầy trò HLV Cristiano Roland lội ngược dòng thành công.

Đây là chiến thắng thuyết phục, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của U.17 Việt Nam, sau khi từng cầm hòa U.17 Úc 1-1 ở vòng bảng VCK U.17 châu Á 2025 cũng dưới sự dẫn dắt của vị HLV người Brazil.

Chiến thắng ngọt ngào đáng nhớ cho cá nhân Nguyễn Lực của U.17 Việt Nam, khi anh đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 60. Một tình huống đá phạt được dàn xếp bài bản, Minh Thủy pha treo bóng, một đồng đội bỏ bóng thông minh, giúp 1Nguyễn Lực dứt điểm cận thành.

Nguyễn Lực (10) và các đồng đội U.17 Việt Nam trong chiến thắng 2-1 trước U.17 Úc ảnh: VFF

Trong hơn 90 phút, Nguyễn Lực đã chơi bóng rất năng nổ, không ngại xông xáo tranh chấp và liên tục có những tình huống xử lý bóng nhanh, hợp lý. Trong một pha bóng như thế, anh đã khiến Marcus mất bình tĩnh vào bóng nguy hiểm và nhận thẻ đỏ trực tiếp vào cuối trận.

Theo dõi qua truyền hình, ngoài đông đảo các CĐV và người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn có HLV Đinh Thế Nam - người hùng trong tư cách là nhà cầm quân Việt Nam đầu tiên giúp U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á năm 2023.

Cũng nói thêm ông Đinh Thế Nam lúc này đang là Giám đốc thể thao của Trung tâm đào tạo trẻ CLB Hà Nội - đơn vị chủ quản của Chu Ngọc Nguyễn Lực. Chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và rất trách nhiệm trong đào tạo trẻ này hiểu rõ tiềm năng và hạn chế của cậu học trò.

Nguyễn Lực nhận lời chúc mừng của đồng đội U.17 Việt Nam ảnh: VFF

Ông Nam nhận xét: "Chu Ngọc Nguyễn Lực sinh năm 2009 quê ở Nghệ An. Em xuất thân từ lò VST của anh em danh thủ Văn Sỹ Thủy - Văn Sỹ Hùng, vốn là vệ tinh của CLB Hà Nội. Chàng trai này đã bộc lộ được những tố chất bóng đá tiềm năng từ khá sớm.

Còn nhớ 2 năm trước ở tuổi 15, Nguyễn Lực đã được các thầy tin tưởng trao cơ hội và góp mặt, đá chính trong đội hình U.17 CLB Hà Nội lần đầu vô địch VCK U.17 quốc gia 2024. Đến năm 2025, em đã góp công giúp U.17 CLB Hà Nội bảo vệ thành công chức vô địch U.17 quốc gia.

Nguyễn Lực có điểm mạnh rất giàu thể lực, có sự tự tin và xông xáo khi chơi bóng, không ngại tranh chấp. Tuy nhiên, vẫn có lúc Nguyễn Lực đôi lúc còn hơi lạm dụng thể hiện, hơi tự tin quá. Nếu duy trì được tinh thần cầu thị, nỗ lực phấn đấu thì cậu ấy sẽ là cầu thủ có tiềm năng".

Dự kiến sau 1 ngày nghỉ ngơi, Nguyễn Lực và U.17 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026, gặp lại U.17 Malaysia - đối thủ thầy trò HLV Crisitano Roland từng đánh bại ở vòng bảng với tỷ số 4-0.