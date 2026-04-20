U.17 Việt Nam giữ thành tích đối đầu bất ngờ trước U.17 Úc, AI dự đoán cực lạ…

U.17 Việt Nam không ngán U.17 Úc

Vào lúc 19 giờ 30 Việt Nam ngày 22.4, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 với U.17 Úc, đội bóng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Trước trận đấu này, U.17 Việt Nam đã xếp nhất bảng A sau 2 trận thắng với hiệu số bàn thắng bại 14-0, trong khi đội bóng đến từ xứ sở chuột túi xếp nhất bảng D với hiệu suất bàn thắng thua 15-0.

Trước thềm trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Úc, trợ lý AI Gemini của gã khổng lồ Google đã đưa ra dự đoán về kết quả, với tỷ lệ chiến thắng 40% cho đội bóng đến từ châu Đại dương.

Tỷ lệ 2 đội hòa nhau trong 90 phút của trận đấu bán kết được xem là "chung kết sớm" này là 35%, trong khi siêu máy tính cung cấp dữ liệu cho AI đánh giá cơ hội thắng của U.17 Việt Nam là 25%.

Tất nhiên, trí tuệ nhân tạo có cơ sở để đưa ra các dự đoán trên dựa vào sự vượt trội về thể hình, thể lực cũng như cách biệt giữa 2 nền bóng đá (Úc xếp hạng 27 thế giới, hơn đến 72 bậc so với Việt Nam (hạng 99).

Tuy nhiên đừng quên đây là sân chơi bóng đá trẻ, nơi khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và Úc sẽ trở nên nhỏ hơn rất nhiều lần. Điều này có thể chứng minh qua thành tích đối đầu đầy bất ngờ giữa các đội U.16/U.17 Việt Nam trước người Úc.

Cụ thể, ở giải U.16 Đông Nam Á 2016, đội tuyển U.16 Việt Nam từng đánh bại U.16 Úc với tỷ số 3-0 tại vòng bảng. Đến 10 năm sau, đội U.16 Việt Nam đã chơi rất hay trước khi bị U.16 Úc gỡ hòa 3-3 trong phút cuối và sau đó thua 3-5 trong loạt đá luân lưu 11 m.

Bản thân HLV Cristiano Roland cũng không xa lạ gì với đội U.17 Úc, vì một năm trước trong trận ra quân ở vòng bảng VCK U.17 châu Á 2025, đội U.17 Việt Nam do ông dẫn dắt đã hòa 1-1. Duy Khang là người ghi bàn ở phút 49 sau khi Macnicol mở tỷ số ở cuối hiệp 1.

Điều này cho thấy U.17 Việt Nam hiểu rõ điểm mạnh, yếu của đối thủ trong khi hàng công 2 đội cũng đang có phong độ "bên tám lạng, người nửa cân" khi đang có lần lượt 14 và 15 bàn thắng.