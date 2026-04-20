Sao trẻ HAGL và ngã rẽ rất khó tin, từng sang Đức tập chuyên sâu nhưng giờ thì…

Hoàng Minh Tiến sinh năm 2005 trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của HAGL, sớm gây chú ý khi cùng U.17 Việt Nam sang Đức tập huấn năm 2022 và là một trong 2 cầu thủ được giữ lại để tiếp tục rèn luyện chuyên sâu cùng đội U.17 Eintracht Frankfurt. Khi đó, Minh Tiến được các chuyên gia bóng đá Đức đánh giá tích cực, mở ra kỳ vọng lớn cho chặng đường phát triển tiếp theo. Anh cũng từng giành chức vô địch U.21 quốc gia vào năm 2024.

Không chỉ tạo dấu ấn ở cấp độ trẻ của HAGL, Hoàng Minh Tiến còn từng góp mặt trong thành phần U.20 Việt Nam dự vòng chung kết U.20 châu Á 2023. HAGL khi ấy đóng góp 3 cầu thủ cho danh sách 23 tuyển thủ, trong đó có Minh Tiến bên cạnh Nguyễn Đức Việt và Nguyễn Quốc Việt. Việc góp mặt ở sân chơi châu lục cùng lứa cầu thủ như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc hay Quốc Việt cho thấy tiền đạo này từng được đặt khá nhiều niềm tin.

Hoàng Minh Tiến cùng Nguyễn Mạnh Hưng của CLB Thể Công Viettel từng được giữ lại tập luyện chuyên sâu ở Đức ẢNH: CMH

Sau đó, sự nghiệp của Minh Tiến không diễn ra như kỳ vọng. Dù từng được HAGL đôn lên đội 1 và có thời điểm được gọi trở lại để tăng cường lực lượng, anh không tạo được bước bứt phá rõ rệt trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Đến tháng 9.2025, Minh Tiến chia tay HAGL để chuyển đến CLB Thanh Niên TP.HCM theo dạng cho mượn. Nhưng chỉ ít lâu sau, anh lại gây bất ngờ khi được nhắc đến như một cầu thủ đã dừng theo đuổi bóng đá đỉnh cao ở tuổi 20. Một số nguồn tin cho rằng tiền đạo này sang nước ngoài định cư cùng gia đình nhưng độ xác thực chưa được kiểm chứng.

Minh Tiến (giữa) khoác áo đội phủi nổi tiếng Xổ Số Kiến Thiết Đắk Lắk ẢNH: XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK LẮK

Điều khiến nhiều người chú ý hơn là ở thời điểm hiện tại, Minh Tiến lại xuất hiện trong màu áo đội phủi Xổ Số Kiến Thiết Đắk Lắk. Dù đây cũng là một đội bóng có tiếng tăm, chất lượng nhưng việc Minh Tiến không còn xuất hiện ở sân chơi chuyên nghiệp khiến nhiều người tiếc nuối.

Từ một cầu thủ từng sang Đức tập huấn, được đánh giá cao và góp mặt ở VCK U.20 châu Á, Hoàng Minh Tiến nay rẽ sang hướng đi ít ai ngờ tới. Nhưng trong bóng đá, không phải ngôi sao trẻ nào cũng đi hết con đường chuyên nghiệp như kỳ vọng ban đầu.