"Thuốc thử" hạng nặng

U.17 Việt Nam tiến vào bán kết với bảng thành tích khiến nhiều đối thủ phải kiêng dè: bất bại, ghi 14 bàn và giữ sạch lưới tuyệt đối. Những chiến thắng 4-0 trước U.17 Malaysia hay 10-0 trước U.17 Timor Leste đã phác họa nên một tập thể chơi bóng hiện đại, kiểm soát thế trận và tràn đầy năng lượng dưới sự dẫn dắt của ông Roland. Nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan, các đối thủ tại bảng A dường như chưa phải là những "thuốc thử" đủ liều lượng với đội bóng sao vàng. Ngay cả trận lượt cuối vòng bảng trước Indonesia, U.17 Việt Nam dù không thể ghi được bàn thắng nhưng đã thi đấu hoàn toàn áp đảo, khiến đội chủ nhà gần như tử thủ trong bối cảnh họ buộc phải giành chiến thắng. Có chăng các học trò của ông Roland không thể chọc thủng lưới đối phương vì Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội tỏ ra khá vô duyên và vẫn thiếu một chút chính xác trong những pha dứt điểm.

Tuy nhiên, đối thủ U.17 Úc ở bán kết có đẳng cấp hoàn toàn khác. Đội bóng xứ sở chuột túi tiến vào bán kết với sức mạnh hủy diệt: toàn thắng 3 trận bảng C, ghi 15 bàn và không một lần để lọt lưới. Nếu như trước đây, các đội tuyển trẻ của Úc thường tận dụng ưu thế về thể chất vượt trội và những pha bóng bổng đơn điệu, thì thế hệ hiện tại lại mang bộ mặt khác. Nhận định về đội bóng này, bình luận viên Tạ Biên Cương cho rằng U.17 Úc đang trình diễn một lối chơi mềm mại và kỹ thuật. "Nhiều người nghĩ rằng bóng đá trẻ Úc có lối đá cứng, nhưng theo dõi các trận của U.17 Úc tại giải lần này, có thể thấy họ chơi bóng khá mềm mại. Thậm chí, tỷ lệ bàn thắng từ các pha bóng tạt cánh đánh đầu rất ít. Bên cạnh đó, đội bóng xứ sở chuột túi còn sở hữu những cầu thủ đá biên rất khéo léo", ông nói.

U.17 Việt Nam (trái) từng hòa U.17 Úc tại VCK U.17 châu Á 2025

Bài kiểm tra cho cả hàng phòng ngự lẫn tấn công

Tại vòng bảng, hàng thủ của U.17 Việt Nam với những cái tên như Nguyễn Mạnh Cường hay thủ môn Lý Xuân Hòa vẫn chưa thực sự phải đối mặt với áp lực dồn dập. Trận bán kết tới đây có thể sẽ là lần đầu tiên hệ thống phòng ngự của HLV Roland bị đặt trong tình trạng báo động một cách liên tục. Ông Tạ Biên Cương phân tích: "Trận đấu tới sẽ là bài kiểm tra thực sự cho hàng phòng ngự của U.17 Việt Nam, từ thủ môn Xuân Hòa cho đến sự kết nối giữa vị trí hậu vệ biên và các trung vệ. Khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa của các tiền vệ cũng sẽ được kiểm chứng khi U.17 Việt Nam chạm trán với một đối thủ mạnh như U.17 Úc".

Ở mặt trận tấn công, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương và Lê Sỹ Bách sẽ không còn nhiều đất diễn như trong các trận đấu với Timor Leste hay Malaysia. Trước một hàng thủ có tổ chức và giàu sức mạnh của Úc, không gian chơi bóng sẽ bị thu hẹp đáng kể. Ông Biên Cương nhấn mạnh: "Những trận trước, các chân sút của U.17 Việt Nam được nhảy múa, dứt điểm nhiều, nhưng đến trận bán kết có thể cơ hội chỉ đến bằng 50% thôi, nên phải hết sức chắt chiu tối đa".