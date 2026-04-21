HLV U.17 Việt Nam nói cực hay về U.17 Úc, tiết lộ một bí mật…

Theo đánh giá của HLV trưởng U.17 Việt Nam - Cristiano Roland, U.17 Úc là đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt, vừa trải qua quá trình cọ xát tại các giải đấu quốc tế và sở hữu lực lượng được thi đấu thường xuyên. "Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ và nắm được những điểm mạnh của đội tuyển U.17 Úc. Họ chắc chắn là một đối thủ rất đáng gờm", HLV Roland nhận định.

Trước trận đấu quan trọng này, vị HLV người Brazil cũng tiết lộ rằng ông cùng các cộng sự đã xây dựng các phương án chiến thuật nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ, đồng thời phát huy tối đa khả năng của U.17 Việt Nam. "Chúng tôi đã có những phương án để ngăn chặn đối phương và hướng tới một trận đấu tốt nhất. Các cầu thủ hiện đang có tinh thần rất hưng phấn và sẵn sàng cho trận bán kết với U.17 Úc", HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

HLV Cristiano Roland: ‘U.17 Việt Nam có phương án để đối phó U.17 Úc’

HLV Roland của U.17 Việt Nam (thứ hai từ trái qua) và HLV Carl Veart của U.17 Úc (thứ ba từ trái qua) ẢNH: VFF

Ông Roland cũng cho rằng đây là thời điểm quan trọng để U.17 Việt Nam thể hiện năng lực. Sau quá trình chuẩn bị kể từ trước giải cho đến những bước tiến qua từng trận đấu, toàn đội đang hướng tới việc đạt được kết quả tích cực: "Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận. Trận đấu với U.17 Úc là một thử thách lớn, và chúng tôi luôn chuẩn bị những gì tốt nhất để các em có thể tận hưởng trận đấu cũng như đạt được kết quả tốt".

Về phần mình, tiền vệ Duy Khang cũng thể hiện tinh thần quyết tâm của toàn đội trước trận bán kết. "U.17 Úc là một đội bóng rất mạnh. Nhưng với sự chuẩn bị của ban huấn luyện, toàn đội đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để mang lại kết quả tốt nhất cho người hâm mộ Việt Nam", Duy Khang cho biết. Cầu thủ này cũng nhấn mạnh rằng sau các trận đấu tại vòng bảng, U.17 Việt Nam đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và sẽ tuân thủ chặt chẽ đấu pháp để hướng tới sự thể hiện tốt nhất.

"Cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật tốt, chuyển đổi trạng thái nhanh"

Ở bên kia chiến tuyến, HLV trưởng Carl Veart của U.17 Úc dành sự tôn trọng lớn cho U.17 Việt Nam. Ông đánh giá các cầu thủ Việt Nam sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh, điều mà U.17 Úc cần đặc biệt lưu ý trong khâu tổ chức phòng ngự. "Chúng tôi đã kiểm soát thế trận khá tốt ở các trận trước, nhưng trận đấu này sẽ khác. Các cầu thủ cần duy trì sự tập trung cao trong suốt 90 phút và không được phép mắc sai lầm", HLV Carl Veart nhận định.

Lịch thi đấu bán kết U.17 Đông Nam Á 2026 ẢNH: VFF

Đánh giá về hành trình tại giải, HLV Carl Veart cho biết U.17 Úc đã trải qua những thử thách khác nhau và có sự chuẩn bị tốt cho các mục tiêu dài hạn, trong đó có VCK U.17 châu Á 2026. Tuy nhiên, ông khẳng định đội bóng của mình sẽ phải nâng cao hơn nữa chất lượng thi đấu khi đối đầu với U.17 Việt Nam. "Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi gặp tại giải lần này. Trận bán kết tới chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao", HLV Carl Veart nói.

Trận bán kết giữa U.17 Việt Nam và U.17 Úc sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 22.4.