Sức hút đặc biệt của U.17 Việt Nam

Bóng đá trẻ thường ít nhận được sự chú ý hơn so với đội tuyển quốc gia hay lứa U.23, nhưng U.17 VN dường như là một ngoại lệ. Nhìn vào hành trình tại vòng bảng giải vô địch U.17 Đông Nam Á 2026 được tổ chức ở Indonesia, người hâm mộ không khỏi ấn tượng trước sự ổn định của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Đội bóng sao vàng bước vào giải với một tâm thế tự tin, duy trì thành tích bất bại với 2 trận thắng, 1 trận hòa và ghi được tổng cộng 14 bàn thắng. Điều đáng nói không chỉ nằm ở những trận thắng đậm 4-0 trước Malaysia hay 10-0 trước Timor Leste, mà nằm ở bản lĩnh trong trận cầu quyết định với chủ nhà Indonesia.

Trước áp lực được tạo ra bởi đông đảo CĐV chủ nhà và Indonesia bị dồn vào đường cùng khi buộc phải thắng, các cầu thủ trẻ VN vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi, áp đặt hoàn toàn thế trận. Cách Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội luân chuyển bóng, kiểm soát nhịp độ đã khiến U.17 Indonesia dù đặt quyết tâm cao nhưng phải chật vật ngay cả trong khâu tranh chấp bóng và triển khai tấn công.

U.17 VN (phải) đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng ẢNH: VFF

Trên diễn đàn của người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á - ASEAN Football, trang fanpage có hơn 600.000 người theo dõi, sức hút của U.17 VN rất lớn. Trong đó, những khán giả VN dành sự quan tâm đặc biệt cho đoàn quân của HLV Roland.

Một người hâm mộ bình luận: "Xem U.17 VN đá rất thích mắt, với phong cách hiện đại. Các cầu thủ trẻ chơi bóng ngắn, nhanh". Một người dùng mạng xã hội bày tỏ: "Lứa U.17 này của bóng đá VN có tư duy chơi bóng rất khác biệt so với trước đây. Các cầu thủ còn trẻ nhưng sở hữu cái đầu lạnh". Ngoài ra, màn trình diễn của các cầu thủ U.17 VN còn nhận được lời khen ngợi từ người hâm mộ bóng đá trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, trong bối cảnh hai đội này dù được đánh giá cao nhưng đã gây thất vọng khi dừng chân sớm ở vòng bảng.

Là người trực tiếp bình luận các trận đấu và theo dõi sát sao từng bước chạy của những cầu thủ trẻ U.17 VN, bình luận viên (BLV) Tạ Biên Cương đã có những lý giải về sức hút của lứa cầu thủ này. Theo anh, sự quan tâm lớn của người hâm mộ bắt nguồn từ chính "bản CV" quá ấn tượng mà đội bóng của ông Roland đã tạo ra trước đó, đặc biệt là thành tích ghi 30 bàn và giữ sạch lưới tại vòng loại châu Á. Anh chia sẻ rằng bản thân ít khi bình luận các giải trẻ, nhưng với lứa U.17 này, anh cảm thấy vô cùng hào hứng khi nhận được lời mời từ đơn vị giữ bản quyền truyền hình. BLV Tạ Biên Cương nhận định: "Tôi rất thích được đồng hành với lứa U.17 VN hiện tại, dưới sự dẫn dắt của HLV Roland. Các cầu thủ còn rất trẻ, nhưng có thể nói đang chơi bóng chững chạc hơn so với tuổi. Chững chạc hơn cả về kỹ thuật lẫn tư duy và bản lĩnh. Đây thực sự là một điều gì đó rất thú vị".

Sức hút của U.17 VN không chỉ lan tỏa trong nước mà còn khiến truyền thông khu vực phải dành những lời khen ngợi. Trên trang CNN Indonesia, BLV bóng đá nước này nhận định: "U.17 VN thực sự là một bài toán khó giải với bất kỳ đội bóng nào ở giải đấu này, nhờ lối chơi tấn công đa dạng và hàng thủ chắc chắn". Trong đó, hệ thống phòng ngự của đội bóng sao vàng được ví như "bức tường thép" khi chưa để lọt lưới bàn nào sau 3 trận vòng bảng giải U.17 Đông Nam Á 2026 và trước đó là 5 trận tại vòng loại U.17 châu Á 2026.