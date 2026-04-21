Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu 'chung kết sớm' U.17 Việt Nam và Úc: Giờ đẹp, trực tiếp kênh nào?

Nghi Thạo
21/04/2026 15:06 GMT+7

Sau khi kết thúc vòng bảng với ngôi đầu đầy thuyết phục, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết rực lửa với U.17 Úc vào 19 giờ 30 ngày 22.4. Đây được xem là thử thách cực đại cho thầy trò HLV Cristiano Roland trên hành trình chinh phục ngôi vương khu vực.

U.17 Việt Nam gây ấn tượng ở vòng bảng

U.17 Việt Nam khép lại vòng bảng tại Indonesia với thành tích bất bại: thắng 2, hòa 1, ghi 14 bàn và đặc biệt là chưa để lọt lưới bàn nào. Dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, các cầu thủ trẻ đã trình diễn lối chơi kiểm soát bóng tự tin và đầy tính chủ động. Ngay cả trong trận hòa 0-0 trước chủ nhà Indonesia ở lượt cuối, U.17 Việt Nam vẫn cho thấy sự vượt trội về mặt thế trận. Dù các chân sút như Chu Ngọc Nguyễn Lực hay Văn Dương còn thiếu một chút sắc lẹm để kết liễu đối thủ, nhưng khả năng áp đặt lối chơi của đội nhà là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, những thông số ấn tượng ở vòng bảng sẽ chỉ mang tính thống kê trước trận bán kết với đối thủ mạnh U.17 Úc.

Trận bán kết giữa đội tuyển U.17 Úc và U.17 Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 22.4 (theo giờ Việt Nam), trên sân Gelora Delta (Đông Java - Indonesia). Màn so tài hứa hẹn gay cấn này sẽ được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Lịch thi đấu bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026

ẢNH: VFF

U.17 Úc ghi đến 15 bàn, không để thủng lưới sau 3 trận

Tại giải đấu năm nay, đội bóng xứ sở chuột túi cũng thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Họ tiến vào bán kết với tư cách là đội dẫn đầu bảng C với thành tích toàn thắng, ghi tới 15 bàn và không để lọt lưới lần nào. Nếu như trong quá khứ, các đội trẻ của Úc thường dựa vào thể hình để chơi bóng bổng đơn điệu, thì lứa U.17 này lại mang một diện mạo rất khác.

HLV Cristiano Roland: ‘U.17 Việt Nam có phương án để đối phó U.17 Úc’



Do đó, trận đấu này được xem là thử thách cho năng lực thực sự của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Cùng ngày, trận bán kết giữa đội tuyển U.17 Lào chạm trán U.17 Malaysia vào lúc 15 giờ 30 (theo giờ Việt Nam) trên sân Gelora Delta. Đội bóng xứ sở triệu voi được trông chờ sẽ tiếp tục tạo ra những bất ngờ tại giải đấu khu vực, sau màn ngược dòng thắng sốc U.17 Thái Lan (4-3) ở vòng bảng.

Giữa dòng chảy của bóng đá nước nhà, U.17 Việt Nam (VN) nổi lên như một làn gió mát lành, mang theo hy vọng về một thế hệ tài năng. Không chỉ là những con số thống kê ấn tượng, sức hút của đội bóng này nằm ở lối chơi đầy bản sắc và sự chững chạc hiếm thấy dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland.

