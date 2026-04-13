U.17 Việt Nam thắng đậm U.17 Malaysia 4-0 ngày ra quân giải U.17 Đông Nam Á 2026
U.17 Việt Nam thắng đậm U.17 Malaysia 4-0 ngày ra quân giải U.17 Đông Nam Á 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
13/04/2026 18:56 GMT+7

Đội tuyển U.17 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại giải U.17 Đông Nam Á 2026 khi đánh bại U.17 Malaysia 4-0, qua đó chiếm lợi thế trong cuộc đua vào bán kết.

Bước vào trận đấu với sự tự tin cao, U.17 Việt Nam nhanh chóng đẩy cao đội hình, chủ động tấn công ngay từ những phút đầu. Ngay phút 3, Quý Vương có pha xâm nhập vòng cấm nguy hiểm, trước khi Văn Dương thử vận may bằng cú sút xa ở phút 6 nhưng chưa chính xác.

Sức ép liên tục được duy trì và đến phút 12, từ quả phạt góc bên cánh phải, Sỹ Bách tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số. Bàn thắng giúp U.17 Việt Nam chơi hưng phấn hơn, liên tục tạo ra các pha tấn công đa dạng về phía khung thành đối phương.

Phút 27, từ tình huống phối hợp ăn ý, Quý Vương chuyền ngược để Trọng Nhân bỏ bóng thông minh, tạo điều kiện cho Sỹ Bách dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Dương ghi thêm bàn thắng ở phút 38 sau đường căng ngang của Quý Vương, đưa U.17 Việt Nam dẫn trước 3-0.

U.17 Việt Nam thắng đậm U.17 Malaysia 4-0 ngày ra quân giải U.17 Đông Nam Á 2026

Sang hiệp 2, U.17 Malaysia nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt. Sau ít phút chịu sức ép, U.17 Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 56, Mạnh Cường dứt điểm trong vòng cấm sau đường chuyền của Anh Hào, ấn định chiến thắng 4-0.

Trong thời gian còn lại, dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, U.17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng để bảo toàn kết quả.

Chung cuộc, U.17 Việt Nam thắng 4-0 trước U.17 Malaysia, tái lập kết quả tương tự tại vòng loại U.17 châu Á 2026. Đây là bước chạy đà thuận lợi cho thầy trò HLV Cristiano Roland trong hành trình tại giải đấu năm nay.

Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11.4 đến 24.4) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

