Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu chung kết U.17 Việt Nam - Malaysia mới nhất: Khi nào, xem trực tiếp ở đâu?

Thu Bồn
22/04/2026 22:06 GMT+7

Tại trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào ngày 24.4, U.17 Việt Nam sẽ có màn tái đấu với đội tuyển U.17 Malaysia.

U.17 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục

U.17 Việt Nam đã có một trận đấu quá hay và quả cảm trước đối thủ U.17 Úc được đánh giá mạnh hơn, ở trận đấu thuộc khuôn khổ bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 diễn ra tối 22.4. Thầy trò HLV Cristiano Roland bị thủng lưới từ khá sớm, phút thứ 10. Tuy nhiên, Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội sau đó đã vùng lên mạnh mẽ để lội ngược dòng ngoạn mục trước đại diện đến từ xứ sở chuột túi.

Nguyễn Mạnh Cường đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng cú đánh đầu bồi, sau pha dứt điểm trên chấm 11 m đưa bóng đi đập cột dọc ở cuối hiệp 1 của Đại Nhân. Sau đó, Nguyễn Lực lên tiếng với cú đệm lòng chuẩn xác trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng sao vàng.

Lịch thi đấu chung kết U.17 Việt Nam - Malaysia mới nhất: Khi nào, xem trực tiếp ở đâu?- Ảnh 1.

Lịch thi đấu chung kết và trận tranh hạng ba giải U.17 Đông Nam Á 2026

ẢNH: VFF

Chiến thắng này đưa U.17 Việt Nam thẳng tiến vào trận chung kết của giải đấu khu vực. Tại trận đấu tranh chức vô địch, thầy trò ông Roland sẽ chạm trán với U.17 Malaysia vào lúc 19 giờ 30, ngày 24.4 (theo giờ Việt Nam) trên sân Gelora Delta (Indonesia).

Màn so tài giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Trước khi tái đấu ở chung kết giải Đông Nam Á, U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia từng chạm trán tại lượt trận ra quân bảng A. Ở trận đấu đó, đoàn quân của HLV Roland đã dễ dàng đánh bại đội bóng có biệt danh "những chú hổ" với tỷ số đậm 4-0.

Về U.17 Malaysia, đội bóng này vượt qua vòng bảng với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trước khi vào chung kết, U.17 Malaysia đã giành chiến thắng 3-0 trước U.17 Lào ở trận bán kết diễn ra chiều 22.4.

Xem trọn vẹn U.17 Đông Nam Á (từ 11/4 đến 24/4) trên TV360 tại https://tv360.vn .

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam Lịch thi đấu U.17 Việt Nam Malaysia U.17 Việt Nam vs U.17 Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận