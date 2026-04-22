Lịch thi đấu chung kết U.17 Việt Nam - Malaysia mới nhất: Khi nào, xem trực tiếp ở đâu?

U.17 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục

U.17 Việt Nam đã có một trận đấu quá hay và quả cảm trước đối thủ U.17 Úc được đánh giá mạnh hơn, ở trận đấu thuộc khuôn khổ bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 diễn ra tối 22.4. Thầy trò HLV Cristiano Roland bị thủng lưới từ khá sớm, phút thứ 10. Tuy nhiên, Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội sau đó đã vùng lên mạnh mẽ để lội ngược dòng ngoạn mục trước đại diện đến từ xứ sở chuột túi.

Nguyễn Mạnh Cường đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng cú đánh đầu bồi, sau pha dứt điểm trên chấm 11 m đưa bóng đi đập cột dọc ở cuối hiệp 1 của Đại Nhân. Sau đó, Nguyễn Lực lên tiếng với cú đệm lòng chuẩn xác trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng sao vàng.

Lịch thi đấu chung kết và trận tranh hạng ba giải U.17 Đông Nam Á 2026 ẢNH: VFF

Chiến thắng này đưa U.17 Việt Nam thẳng tiến vào trận chung kết của giải đấu khu vực. Tại trận đấu tranh chức vô địch, thầy trò ông Roland sẽ chạm trán với U.17 Malaysia vào lúc 19 giờ 30, ngày 24.4 (theo giờ Việt Nam) trên sân Gelora Delta (Indonesia).

Màn so tài giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Trước khi tái đấu ở chung kết giải Đông Nam Á, U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia từng chạm trán tại lượt trận ra quân bảng A. Ở trận đấu đó, đoàn quân của HLV Roland đã dễ dàng đánh bại đội bóng có biệt danh "những chú hổ" với tỷ số đậm 4-0.

Về U.17 Malaysia, đội bóng này vượt qua vòng bảng với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trước khi vào chung kết, U.17 Malaysia đã giành chiến thắng 3-0 trước U.17 Lào ở trận bán kết diễn ra chiều 22.4.