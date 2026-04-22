Biến Úc thành cựu vương, U.17 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử giải U.17 Đông Nam Á

U.17 Việt Nam hiên ngang vào chung kết giải U.17 Đông Nam Á ảnh: VFF

U.17 Việt Nam quá xuất sắc, U.17 Úc thua tâm phục khẩu phục

Tối 22.4 trên sân Gelora Delta (Indonesia), đội tuyển U.17 Việt Nam đã thắng U.17 Úc 2-1 trong trận bán kết, với các pha lập công của Mạnh Cường và Nguyễn Lực, để ghi tên mình vào trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á.

Một chiến thắng khiến U.17 Úc phải tâm phục khẩu phục, khi các học trò của HLV Cristiano Roland dù bị dẫn bàn đã cho thấy tinh thần quật khởi mạnh mẽ, lội ngược dòng bằng thế trận ấn tượng, đến mức đối thủ nóng nảy và chỉ còn 10 người khi rời sân.

Kết quả này giúp U.17 Việt Nam điền tên mình vào trận chung kết, với đối thủ U.17 Malaysia - đội bóng đã có chiến thắng 3-0 trước U.17 Lào bị mất người sớm từ phút thứ 5 vì lỗi đánh nguội.

U.17 Việt Nam chơi một trận thuyết phục trước U.17 Úc ảnh: VFF

Thầy trò HLV Cristiano Roland đang đứng trước cơ hội viết nên lịch sử. Trước đó, giải U.17 Đông Nam Á đang chứng kiến cuộc đua tam mã, với 3 cái tên đang cùng nhau san sẻ cột mốc 3 chức vô địch là Việt Nam, Úc và Thái Lan.

Trong đó, Việt Nam đã có 3 lần đăng quang ở giải U.17 Đông Nam Á (tiền thân là giải U.16 Đông Nam Á) vào các năm 2006, 2010 và 2017. Thái Lan từng đăng quang năm 2007, 2011, 2025 trong khi các năm 2008, 2016 và 2024 ghi nhận chiến thắng của người Úc.

Nếu vượt qua được Malaysia ở trận chung kết diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 24.4, HLV Cristiano Roland và U.17 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử để giúp bóng đá Việt Nam vượt lên Úc và Thái Lan để một mình đứng đầu với 4 lần vô địch U.17 Đông Nam Á.

Một cơ hội thực sự cho HLV Cristiano Roland vì cũng tại giải U.17 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam đã từng đánh bại U.17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng với các pha lập công của Văn Dương, Mạnh Cường và cú đúp của Bách Khoa.