Đánh giá về đối thủ, nhà cầm quân người Brazil nhận định U.17 Úc là đội bóng có chất lượng cao, sở hữu nhiều cầu thủ thường xuyên thi đấu và đã được cọ xát ở các sân chơi quốc tế.

HLV Cristiano Roland chia sẻ: “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đối thủ và hiểu rõ những điểm mạnh của họ. Đây chắc chắn là một thử thách rất lớn”.

Theo ông, ban huấn luyện đã xây dựng nhiều phương án nhằm hạn chế sức mạnh của U.17 Úc, đồng thời phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ U.17 Việt Nam. “Chúng tôi có kế hoạch cụ thể để đối phó với đối thủ và hướng tới một trận đấu tốt. Các cầu thủ đang có tinh thần rất tốt và sẵn sàng cho trận đấu tới”.

HLV Cristiano Roland cũng nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng để U.17 Việt Nam thể hiện sự tiến bộ. Sau quá trình chuẩn bị và thi đấu từ đầu giải, đội đang từng bước hoàn thiện về lối chơi và bản lĩnh thi đấu. “Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận. Đây là thử thách lớn, và chúng tôi muốn các em tận hưởng trận đấu, đồng thời hướng đến kết quả tích cực”.

Trong khi đó, tiền vệ Duy Khang thể hiện quyết tâm trước trận đấu quan trọng. Anh cho biết toàn đội đã sẵn sàng sau khi rút ra nhiều bài học từ vòng bảng. Duy Khang chia sẻ: “U.17 Úc là đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt nhất”.

HLV Cristiano Roland: ‘U.17 Việt Nam có phương án để đối phó U.17 Úc’

Bên phía đối diện, HLV Carl Veart cũng dành sự tôn trọng cho U.17 Việt Nam. Ông đánh giá đội bóng của HLV Cristiano Roland có kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng chuyển trạng thái nhanh, điều mà U.17 Úc cần đặc biệt chú ý.

HLV Carl Veart nhận định: “Chúng tôi đã kiểm soát tốt các trận trước, nhưng trận này sẽ khác. Các cầu thủ phải duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút và hạn chế sai sót”.

Chiến lược gia này cũng cho rằng U.17 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà U.17 Úc phải đối mặt tại giải năm nay. Do đó, đội bóng của ông cần nâng cao hơn nữa chất lượng thi đấu nếu muốn giành quyền vào chung kết.

Trận bán kết giữa U.17 Việt Nam và U.17 Úc sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 22.4. Đây được kỳ vọng là màn so tài có chất lượng chuyên môn cao và mang tính cạnh tranh quyết liệt.