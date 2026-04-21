U.17 Việt Nam thi đấu dày đặc, chạy đà cho mục tiêu World Cup

Đội U.17 Việt Nam đang bước vào giai đoạn thi đấu với mật độ dày đặc, khi liên tiếp tham dự giải U.17 Đông Nam Á và VCK U.17 châu Á 2026. Đây được xem là thử thách lớn về thể lực, nhưng đồng thời cũng là bước chạy đà quan trọng cho mục tiêu giành vé dự World Cup U.17.

Sau khi vượt qua vòng bảng U.17 Đông Nam Á với ngôi đầu bảng A (7 điểm), thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chạm trán U.17 Úc ở bán kết lúc 19 giờ 30 phút ngày 22.4. Đây là đối thủ rất mạnh, đồng thời cũng là cơ hội để U.17 Việt Nam kiểm chứng năng lực trước khi bước ra sân chơi châu lục.

Trước đó, U.17 Việt Nam gây ấn tượng với lối chơi kiểm soát bóng, tổ chức tấn công rõ ràng và duy trì sự kỷ luật trong phòng ngự. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, đội bóng trẻ không chỉ cải thiện về chuyên môn mà còn cho thấy sự tiến bộ về tâm lý thi đấu, sẵn sàng đối mặt với các đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội.

Ở giải U.17 Đông Nam Á, U.17 Việt Nam tiếp tục thể hiện sự ổn định khi duy trì thành tích bất bại và giữ vững ngôi đầu bảng. Dù gặp khó trước lối chơi phòng ngự số đông của U.17 Indonesia ở lượt cuối (hòa 0-0 ngày 19.4), đội vẫn kiểm soát thế trận và giữ được sự chủ động trong cách vận hành lối chơi.

Việc vào đến bán kết đồng nghĩa U.17 Việt Nam sẽ thi đấu tổng cộng 5 trận chỉ trong vòng 11 ngày tại giải khu vực, trung bình khoảng hơn 2 ngày/trận. Đây là mật độ thi đấu cao, đòi hỏi các cầu thủ phải duy trì thể lực và sự tập trung liên tục.

Ngay sau khi giải U.17 Đông Nam Á khép lại ngày 24.4, U.17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại VCK U.17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5.5 đến 22.5 tại Ả Rập Xê Út. Tại đây, đội nằm ở bảng C cùng các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Yemen và UAE.

Ở vòng bảng giải châu Á, U.17 Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận chỉ trong 7 ngày, với các cuộc đối đầu lần lượt gặp Yemen (6.5), Hàn Quốc (10.5) và UAE (13.5). Mật độ này tiếp tục là thử thách lớn về thể lực và khả năng xoay tua đội hình của ban huấn luyện.

Tuy nhiên, chính lịch thi đấu dày đặc này lại mang đến cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Việc liên tục đối đầu với các đối thủ khác nhau giúp đội nâng cao khả năng thích nghi và cải thiện bản lĩnh trong những trận cầu có tính cạnh tranh cao.