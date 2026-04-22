Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội hình dự kiến U.17 Việt Nam đấu U.17 Úc: Sẵn sàng vượt nhà vô địch

Quỳnh Phương
22/04/2026 16:55 GMT+7

U.17 Việt Nam bước vào bán kết U.17 Đông Nam Á 2026 với thử thách lớn nhất từ đầu giải, và bài toán đội hình của HLV Cristiano Roland sẽ đóng vai trò then chốt trước U.17 Úc.

 U.17 Úc vượt trội về thể lực nhưng U.17 Việt Nam có điểm mạnh riêng

U.17 Việt Nam sẽ chạm trán U.17 Úc ở bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 22.4.2026 trên sân Gelora Delta (Sidoarjo, Indonesia). Trận đấu được trực tiếp trên TV360 và được xem là thử thách lớn nhất của thầy trò HLV Cristiano Roland từ đầu giải.

U.17 Úc bước vào bán kết với thành tích rất ấn tượng khi toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi 15 bàn và chưa để thủng lưới. Đội bóng này cho thấy sự vượt trội rõ rệt về thể hình, thể lực cũng như khả năng tranh chấp.

Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Úc trực tiếp trên TV360 và Viettel TV kênh 179

Lối chơi của U.17 Úc thiên về tốc độ, sức mạnh và tận dụng tốt các tình huống bóng bổng. Đây là điểm mạnh có thể tạo ra khác biệt, đặc biệt trong các pha cố định hoặc tranh chấp tay đôi - yếu tố mà U.17 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý.

U.17 Việt Nam tìm cơ hội tạo bất ngờ

Dù bị đánh giá thấp hơn, U.17 Việt Nam vẫn có những cơ sở để kỳ vọng. Đội bóng của HLV Cristiano Roland đã thể hiện sự ổn định khi đứng đầu bảng A, trong đó có những trận đấu không dễ dàng trước U.17 Malaysia và U.17 Indonesia.

Điểm mạnh của U.17 Việt Nam nằm ở lối chơi phối hợp ngắn, khả năng kiểm soát bóng và tổ chức đội hình chặt chẽ. Sự gắn kết trong lối chơi cùng tinh thần thi đấu tự tin giúp đội duy trì thế trận và hạn chế sai sót.

HLV Cristiano Roland: ‘U.17 Việt Nam có phương án để đối phó U.17 Úc’

Trận bán kết được dự báo là cuộc đối đầu giữa hai phong cách khác biệt: sức mạnh và tốc độ của U.17 Úc đối đầu với kỹ thuật và kiểm soát của U.17 Việt Nam. Nếu duy trì sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ để giành vé vào chung kết.

Đội hình dự kiến:

  • U.17 Việt Nam: Xuân Hòa, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách
  • U.17 Úc: Lachlan, Winston, Fraser, Oliver, Amile, Georgio, Akeem, Max Court, Luka, Achnaff, Josef

Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11.4 đến 24.4) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
