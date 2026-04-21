HLV U.17 Úc bất ngờ chỉ thẳng ‘tử huyệt’ của U.17 Việt Nam, bán kết cực hay

HLV U.17 Úc vẫn chưa hài lòng với hiệu suất ghi bàn của cầu thủ

U.17 Úc là cái tên đầu tiên giành vé vào bán kết sau khi khép lại vòng bảng C với thành tích toàn thắng. Đội bóng trẻ xứ chuột túi đánh bại U.17 Campuchia 2-0 ở lượt cuối, qua đó duy trì chuỗi trận hoàn hảo mà không để thủng lưới bàn nào.

Trước đó, thầy trò HLV Carl Veart từng tạo nên chiến thắng “hủy diệt” 12-0 trước U.17 Brunei, rồi vượt qua U.17 Singapore với tỷ số 1-0. Tổng thể, U.17 Úc không chỉ cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm mà còn sở hữu hệ thống phòng ngự kín kẽ, trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Đáng chú ý, tiền đạo Georgio Hassarati đang là chân sút nổi bật nhất giải với 6 bàn thắng, trong đó có tới 5 pha lập công vào lưới U.17 Brunei. Bên cạnh đó, nhiều cái tên như Josef Hunter Sikora cũng cho thấy khả năng tạo đột biến cao, giúp U.17 Úc duy trì áp lực liên tục lên đối thủ.

HLV Cristiano Roland: ‘U.17 Việt Nam có phương án để đối phó U.17 Úc’

Tuy nhiên, trái với hình ảnh áp đảo trên sân, HLV Carl Veart lại tỏ ra thận trọng. Trong phần chia sẻ với tờ Kompas (Indonesia) mới đây, chiến lược gia người Úc thẳng thắn cho rằng đội bóng của ông vẫn chưa hoàn thiện.

“Chúng tôi kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng khả năng dứt điểm trong vòng cấm cần phải cải thiện. Có quá nhiều tình huống rõ ràng bị bỏ lỡ và đó là điểm yếu lớn,” ông Carl Veart chia sẻ.

Theo đánh giá của báo Indonesia, phát biểu này phần nào hé lộ điểm yếu hiếm hoi của U.17 Úc tại giải năm nay: sự thiếu sắc bén ở khâu kết thúc. Dù ghi tới 15 bàn sau vòng bảng, đội bóng này vẫn bị đánh giá là chưa tận dụng tối đa số cơ hội tạo ra – điều có thể trở thành vấn đề lớn khi bước vào vòng knock-out, nơi sai lầm nhỏ có thể phải trả giá đắt.

Không dừng lại ở đó, HLV Carl Veart cũng nhấn mạnh yếu tố thể lực là ưu tiên hàng đầu trước bán kết. Lịch thi đấu dày đặc khiến các cầu thủ trẻ tiêu hao nhiều năng lượng, buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng.

“Mục tiêu đầu tiên là vào bán kết và chúng tôi đã làm được. Nhưng điều quan trọng lúc này là hồi phục và cải thiện thêm nếu muốn cạnh tranh chức vô địch. U.17 Đông Nam Á là bước đệm quan trọng, mang đến cho chúng ta cơ hội giới thiệu các cầu thủ trẻ Úc ở cấp độ quốc tế.” ông Carl Veart nói thêm.

Trong khi đó, cầu thủ Marcus Jovan cho thấy tinh thần tích cực trong toàn đội. Tiền vệ trẻ này khẳng định U.17 Úc đang duy trì tiêu chuẩn cao và hướng đến trận đấu tiếp theo với sự tự tin lớn: “Tinh thần của toàn đội rất tốt. Nếu giữ được điều này, chúng tôi tin có thể đánh bại U.17 Việt Nam, vào chung kết để đạt kết quả như mong muốn”.

Với U.17 Việt Nam, việc chạm trán U.17 Úc ở bán kết sẽ là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng vô địch. Đội bóng của HLV Cristiano Roland cũng đang có phong độ ấn tượng với hiệu suất ghi bàn cao, ghi đến 14 bàn và chưa để thủng lưới.

Dẫu vậy, trước một đối thủ toàn thắng và sở hữu chiều sâu đội hình như U.17 Úc, thầy trò HLV Cristiano Roland chắc chắn sẽ cần sự tập trung tối đa. Điểm yếu trong khâu dứt điểm của đối thủ có thể là “tử huyệt” để khai thác, nhưng ngược lại, chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng đủ khiến mọi nỗ lực sụp đổ.

