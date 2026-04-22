Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Lào đá thiếu người vì đánh nguội, Malaysia thắng đậm để vào chung kết U.17 Đông Nam Á

Thu Bồn
22/04/2026 17:29 GMT+7

Trong trận bán kết mà U.17 Lào phải thi đấu thiếu người từ đầu trận, U.17 Malaysia không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số đậm và thẳng tiến đến trận chung kết giải Đông Nam Á đang diễn ra tại Indonesia.

Hậu vệ Lào rời sân sớm vì đánh nguội cầu thủ Malaysia

Chiều 22.4, đội tuyển U.17 Lào chạm trán với U.17 Malaysia ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026. Đây cũng là trận đấu đầu tiên tại giải áp dụng công nghệ VAR.

Ngay trong trận đấu đầu tiên xuất hiện, VAR đã khiến cho U.17 Lào phải “ôm hận”. Phút thứ 5, hậu vệ Bounthasak có hành vi đánh nguội với Yusuf trong vòng cấm. VAR can thiệp, trọng tài quyết định cho U.17 Malaysia hưởng phạt đền sau khi ra đường biên xem tình huống chiếu chậm, đồng thời rút thẻ đỏ cho cầu thủ Lào. Trên chấm 11m, Yusuf dứt điểm quyết đoán để mở tỷ số cho U.17 Malaysia ở phút 6.

Việc chơi thiếu người và nhận bàn thua từ quá sớm khiến U.17 Lào "vỡ trận" trước U.17 Malaysia

ẢNH: LFF

Phút 11, sau tình huống đá phạt góc, Aniq của U.17 Malaysia băng lên nã đại bác trong vòng cấm để nhân đôi cách biệt.

Ở những phút bù giờ của hiệp 1, U.17 Malaysia lại được hưởng quả phạt đền, sau khi Yusuf tiếp tục bị phạm lỗi trong vòng cấm. Vẫn là Yusuf bước lên trên chấm 11 m, nhưng lần này chân sút mang áo số 18 đã không thể giành chiến thắng được thủ môn của U.17 Lào.

Sang hiệp 2, U.17 Lào nỗ lực đẩy đội hình lên tấn công. Đây cũng là lúc khoảng trống được mở ra nhiều hơn cho U.17 Malaysia. Đội bóng có biệt danh “những chú hổ” vươn lên dẫn 3-0 ở phút 57. Muzakif dứt điểm trong vòng cấm, đưa bóng chạm chân cầu thủ U.17 Lào và đi vào lưới.

Tin liên quan

HLV U.17 Việt Nam nói rất hay về U.17 Úc, tiết lộ một bí mật…

HLV U.17 Việt Nam nói rất hay về U.17 Úc, tiết lộ một bí mật…

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận bán kết giải vô địch U.17 Đông Nam Á 2026, HLV Cristiano Roland khẳng định đội tuyển U.17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng bước vào thử thách lớn trước đương kim vô địch U.17 Úc.

Sức hút đặc biệt của U.17 Việt Nam

U.17 Lào ngược dòng thắng sốc loại Thái Lan: Vào bán kết với ngôi nhất bảng

Khám phá thêm chủ đề

Lào U.17 LÀO u.17 malaysia Malaysia U.17 ĐÔNG NAM Á
