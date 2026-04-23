'Phù thủy' Roland giúp U.17 Việt Nam vươn đến đẳng cấp châu Á

HLV Roland giúp U.17 Việt Nam 'lột xác'

Chiến thắng 2-1 trước U.17 Úc (tối 22.4) không chỉ giúp U.17 Việt Nam lọt vào chung kết Đông Nam Á, mà còn đánh dấu tròn 2 năm "lột xác" của đội tuyển trẻ dưới sa bàn huấn luyện của ông Cristiano Roland.

HLV Roland tiếp quản tập thể U.16 Việt Nam từng ở vực sâu thất vọng vào giữa năm 2024, khi thua Thái Lan (1-2) ở bán kết Đông Nam Á, rồi thua tiếp 0-5 tại trận tranh hạng ba. Sau những thất bại nối đuôi nhau khiến HLV Trần Minh Chiến rời ghế, HLV Roland khi ấy với tư cách nhà cầm quân vừa vô địch U.17 quốc gia, được bổ nhiệm như phương án "chữa cháy".

Ông làm việc mà không có hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chỉ có hợp đồng với chủ quản Hà Nội, làm việc theo chế độ hết giải là... đi về.

HLV Roland rất giỏi ẢNH: MINH TÚ

Thế nhưng, chính từ nơi tăm tối nhất, HLV Roland đã cùng học trò từng bước tạo nên kỳ tích, với 12 trận bất bại ở các giải chính thức. Chiến lược gia người Brazil giúp U.17 Việt Nam đánh bại U.17 Úc, U.17 Nhật Bản, U.17 UAE, U.17 Uzbekistan, U.17 Ả Rập Xê Út trên mọi đấu trường, từ giải Đông Nam Á, châu Á đến giao hữu quốc tế. Nhờ Roland, lần đầu tiên trong lịch sử, U.17 Việt Nam bất bại ở một VCK châu Á. Toàn đội đã ở rất gần vé dự U.17 World Cup khi dẫn trước U.17 UAE (vòng bảng châu Á 2025) đến những phút cuối cùng. Dù tiếc nuối, nhưng đội bóng của Roland đã thắp lên hy vọng rằng tập thể này có thể mơ những điều hoang đường nhất. Giá trị của niềm tin ấy lớn hơn bất kỳ chiến thắng nào.

Ở trận gặp U.17 Úc tối qua (22.4), U.17 Việt Nam đã thắng bằng sự đĩnh đạc cùng tâm thế "cửa trên": kiểm soát thế trận, ban bật đập nhả cực nhuyễn, chuyển đổi trạng thái bài bản và quyết đoán.

Qua rồi cái thời U.17 Việt Nam gặp đối thủ mạnh là phải co cụm phòng thủ và "nhắm mắt phá bừa". Với Roland, đó là điều không được phép. Trước những đội mạnh như Nhật Bản hay Úc, chiến lược gia Brazil vẫn giữ cách tiếp cận nhất quán. Đó là triển khai lối chơi từ sân nhà, kiên trì đập nhả, di chuyển linh hoạt theo khối đội hình để mở ra khoảng trống, đồng thời tiếp cận vòng cấm đối thủ bằng tốc độ và áp lực tối đa.

"Họ có điểm mạnh của họ, chúng tôi cũng có điểm mạnh của mình. U.17 Việt Nam tìm được cách chơi phù hợp và sẽ không thay đổi dù đối đầu với ai", ông Roland chia sẻ với Báo Thanh Niên.

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, HLV Roland khiêm tốn khẳng định thành công đến từ nỗ lực học trò ẢNH: HỒNG NAM

Đó cũng là cách U.17 Việt Nam đã "đánh sập" U.17 Úc. Trong đó, bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 60 xứng đáng là tuyệt tác phối hợp. Nguyễn Minh Thủy đá phạt sệt cho một cầu thủ băng vào nhấc chân thả bóng, trước khi Chu Ngọc Nguyễn Lực đệm bóng cận thành trước sự bất động của cả hệ thống phòng ngự Úc.

Gặp đội có thể hình và sức va tốt hơn, U.17 Việt Nam không đối chọi cơ bắp trực diện, mà lựa chọn con đường thông minh, trí tuệ hơn. Bài phối hợp ấy là thành quả của tháng ngày tập luyện miệt mài, nơi HLV Roland cùng học trò tìm được sự kết nối và thấu hiểu.

Tiếp tục mộng mơ

U.17 Việt Nam đã thắng một đối thủ đẳng cấp châu Á tại sân chơi Đông Nam Á. Dù rằng, ngôi vương khu vực vẫn còn cách thầy trò Roland một trận nữa, nhưng chức vô địch có lẽ không quan trọng bằng nút thắt tâm lý được cởi bỏ.

U.17 Việt Nam sẽ còn tiến bộ ẢNH: VFF

Lần đầu tiên, U.17 Việt Nam thắng đối thủ mạnh ở một giải chính thức. Học trò Roland đã vượt qua bài toán tâm lý cân não, nơi ông khẳng định áp lực hơn rất nhiều so với các trận giao hữu thông thường. Thắng những đối thủ trên đỉnh châu lục cũng là lời khẳng định cho tham vọng World Cup mà U.17 Việt Nam đang nghiêm túc hướng đến.

Suốt 2 năm huấn luyện, HLV Roland khẳng định, ông không có bí quyết ghê gớm. Tất cả đến từ tinh thần làm việc nghiêm túc, sự tận tâm từ những chi tiết nhỏ, nơi Roland học được từ những năm tháng bôn ba thi đấu quốc tế trước khi bén duyên với Việt Nam.

Cái giỏi của HLV người Brazil nằm ở tư duy chiến thuật tân tiến, hiện đại, được ông cập nhật và học hỏi từng ngày. Đến khi làm thầy, Roland vẫn học, vẫn xem và phân tích để làm mới mình. Song trên hết, là nỗ lực của cả một tập thể, từ những ngày tập trên mặt sân "lồi lõm" đến khi hiên ngang sải bước chứng tỏ mình trước những đối thủ mạnh hơn. Một hành trình lột xác ngoạn mục về tâm thế được truyền lại sau nhiều thế hệ, để hôm nay, Roland cùng U.17 Việt Nam trở thành ngọn cờ đầu.