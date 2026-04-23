Đấu trí kinh điển giữa HLV Kewell và trợ lý cũ ông Park Hang-seo: Cực đáng xem

Thử thách cho tài năng của Harry Kewell

HLV Harry Kewell đã hoàn thành 13 trận đầu tiên trên cương vị "thuyền trưởng" CLB Hà Nội. Đó là con số đáng nói, bởi 13 trận bằng đúng chiều dài của nửa mùa giải, là thước đo phù hợp để đánh giá một chiến lược gia có hợp với tập thể mà ông huấn luyện hay không. Dù Kewell đã nức tiếng khi còn chơi cho Liverpool và là huyền thoại bóng đá Úc, V-League vẫn có những thước đo riêng biệt, nơi đôi khi danh tiếng không phải chìa khóa mở cửa danh vọng.

Sau 13 trận, Kewell cùng học trò thắng 8, hòa 1, thua 4, giành 25 trên tổng số 39 điểm tối đa. Đó là điểm số chấp nhận được với nhiều đội bóng, nhưng không phải... CLB Hà Nội. Trước ngày Kewell đến, đội bóng thủ đô đứng hạng 6. Sau 13 trận, đội tăng 2 bậc, nhích lên hạng 4, nhưng vẫn chưa thể vào nhóm 3 đội dẫn đầu như kỳ vọng.

CLB Hà Nội kém hạng 3 của Ninh Bình 4 điểm (33 so với 37). Nếu bại trận trước Ninh Bình ở vòng này, cơ hội có huy chương của thầy trò HLV Kewell xem như không còn. Mà không vào được tốp 3 (lần đầu tiên từ khi lên chơi V-League năm 2008), HLV Kewell coi như thất bại. Bởi đã không lọt vào tốp 3, thì đứng hạng 4 hay hạng 6 có lẽ không khác nhau nhiều.

Do đó, HLV Kewell hiểu rõ tính chất sống còn của màn thư hùng trên sân Ninh Bình, diễn ra lúc 18 giờ ngày 24.4 ở vòng 20 V-League. Chính Ninh Bình là đối thủ trong trận ra mắt của Kewell trên cương vị "thuyền trưởng" CLB Hà Nội cách đây nửa năm. Dù chơi hay hơn hẳn, nhưng học trò Kewell bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, lại kém duyên khi liên tục sút dội xà cột, sau cùng phải chịu thất bại 1-2 sau... 2 pha bóng nguy hiểm của đối thủ. Trong khi Ninh Bình lì lợm và biết chắt chiu, CLB Hà Nội lại chơi phóng khoáng và không nắm giữ được thời cơ.

Đó cũng là trận đấu khiến HLV Kewell và CLB Hà Nội hoàn toàn thay đổi. Đội bóng thủ đô đá chặt chẽ và thực dụng hơn, với tinh thần trực diện: đưa bóng tiếp cận cầu môn đối thủ càng nhanh càng tốt, sẵn sàng đá bóng bổng và sút xa, vốn không phải "vũ khí" ưa thích của đội Hà Nội trước đây.

CLB Hà Nội vẫn trọng kiểm soát bóng, nhưng tiết chế những đường chuyền thừa, mà biến thời lượng cầm bóng thành sức ép dồn dập, triệt đề, thành những cú "dội bom" mang đến hy vọng có bàn thắng, thay vì chỉ đan bóng đập nhả thuần túy.

Sự chuyển mình về triết lý mới thực sự là giá trị mà HLV Kewell mang lại. Tuy nhiên, bóng đá là câu chuyện của chiến thắng và điểm số. Nếu không vào tốp 3, chưa chắc Kewell được giữ, cũng chưa chắc HLV người Úc được đánh giá là thành công.

HLV Kewell phải thắng, và tốt hơn hết là thắng một đội bóng mạnh như cách hạ CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) trước đây.

Đấu trí

So tài với HLV Kewell là HLV Bae Ji-won, người từng là trợ lý thể lực của HLV Park Hang-seo tại U.23 và đội tuyển Việt Nam trong năm 2018.

Ông Bae đã nghỉ đội tuyển quốc gia đầu năm 2019 để theo học bằng HLV. Tham vọng của ông thầy Hàn Quốc là trở thành HLV trưởng, thay vì chỉ đóng vai trợ lý.

Sau thời gian ngắn ở Thể Công Viettel, ông Bae Ji-won sẽ ngồi ghế "lái trưởng" ở đội bóng giàu tham vọng bậc nhất V-League. Nhiệm vụ của HLV Hàn Quốc vẫn là huấn luyện thể lực, còn về chiến thuật, hỗ trợ ông Bae là "bộ não" của giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành, người sắm vai HLV tạm quyền ngay trước khi Bae Ji-won có mặt.

Cuộc đấu sức giữa HLV Kewell và Bae Ji-won dường như... bất cân xứng, khi chiến lược gia Úc đã huấn luyện CLB Hà Nội suốt 6 tháng, còn ông Bae mới "chân ướt chân ráo" đến đất cố đô. Tuy nhiên, ưu thế sân nhà, cộng với dàn sao đã vào phom trở lại với 3 chiến thắng liên tục sẽ là điểm tựa để Ninh Bình thắng trận đấu then chốt. Về tâm lý, Ninh Bình cũng thoải mái hơn với 4 điểm nhiều hơn Hà Nội. Chỉ cần hòa, đội bóng cố đô sẽ giữ được cách biệt an toàn trong cuộc đua danh hiệu. Còn CLB Hà Nội buộc phải dồn lên để thắng.

Giữa một đội bóng đã hết đường lùi, và một đội có tinh thần thoải mái (thậm chí được phép thua), rõ ràng học trò Bae Ji-won đang có lợi hơn. Nếu thắng CLB Hà Nội, HLV người Hàn Quốc sẽ tích lũy đủ tự tin để chèo lái Ninh Bình về đích suôn sẻ.



