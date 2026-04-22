HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt CLB Ninh Bình mùa tới

Lựa chọn mới của HLV Chu Đình Nghiêm

Sau khi mùa giải V-League 2025 - 2026 khép lại, rất có thể HLV Chu Đình Nghiêm sẽ chia tay CLB Hải Phòng để chuyển tới Ninh Bình.

Nếu thương vụ này xảy ra, đây là lựa chọn tốt cho các bên. HLV Chu Đình Nghiêm được trở lại một đội bóng có tham vọng đua vô địch, sau nhiều năm cùng CLB Hải Phòng vượt khó với lực lượng khiêm tốn cùng mục tiêu trụ hạng.

CLB Ninh Bình cũng có sự phục vụ của chiến lược gia nội giỏi bậc nhất V-League hiện tại, qua đó định hình sự ổn định sau khi dùng đến 3 HLV mùa này.

HLV Chu Đình Nghiêm là "kiến trúc sư" trong thành công của CLB Hà Nội giai đoạn 2016 - 2021, với 3 chức vô địch V-League 2016, 2018, 2019, cùng danh hiệu Cúp quốc gia 2019, Siêu cúp quốc gia 2018, 2019, 2020. Ông thuộc nhóm các HLV có nhiều danh hiệu quốc nội nhất trong lịch sử. Tại sân chơi châu Á, ông Nghiêm giúp CLB Hà Nội lọt vào chung kết AFC Cup liên khu vực 2019.

Chia tay CLB Hà Nội giữa năm 2021, ông Nghiêm nhận lời huấn luyện CLB Hải Phòng. Tại sân Lạch Tray, chiến lược gia quê Thanh Hóa đã giúp CLB Hải Phòng từ chỗ đua trụ hạng trở thành "ngựa chiến" ở V-League, khi đua vô địch V-League 2022 với Hà Nội đến tận vòng đấu cuối cùng.

Ngôi á quân V-League 2022 với CLB Hải Phòng chẳng khác nào thành tựu, khi đội bóng đất cảng đã tiệm cận vinh quang với đội hình chắp vá. Ngay mùa giải sau đó, Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm suýt tạo bất ngờ khi hòa Incheon United (Hàn Quốc) ở vòng play-off thứ hai AFC Champions League trong 90 phút. Chỉ đến khi vào hiệp phụ, khi đối thủ có ngoại binh quá tốt, CLB Hải Phòng mới chịu thất bại.

Những năm sau đó, CLB Hải Phòng không còn đua vô địch, song vẫn giữ sự hiện diện ở nửa trên bảng xếp hạng. HLV Chu Đình Nghiêm xây dựng được lối chơi kiểm soát có đường nét rõ ràng, tấn công đẹp mắt và đầy "lửa", dù lực lượng Hải Phòng biến động liên tục theo mùa.

"Mục tiêu của đội Hải Phòng luôn là trụ hạng, sau đó sẽ từ từ tính toán thứ hạng tốt, mang đến trận đấu hay cho khán giả", ông Nghiêm khiêm tốn chia sẻ.

Mùa này, CLB Hải Phòng đang đứng hạng 5 với 27 điểm. Theo ông Nghiêm, đội cần thêm 2 điểm để yên tâm trụ hạng.

CLB Ninh Bình cần ổn định

Kinh nghiệm dạn dày cùng khả năng xây dựng lối chơi của HLV Chu Đình Nghiêm là những gì CLB Ninh Bình còn thiếu.

Mùa này, đội bóng cố đô dù mạnh tay chi tiền nâng cấp đội hình và dẫn đầu bảng suốt lượt đi, nhưng lại sa sút giữa mùa. CLB Ninh Bình chưa có đường nét chơi bóng đặc sắc và cũng không ổn định ở trận cầu lớn. Đội bóng cố đô toàn thua CLB Công an Hà Nội hai lượt, hòa may mắn trước Thể Công Viettel ở lượt đi, và cũng có chiến thắng chật vật trước CLB Hà Nội.

CLB Ninh Bình đã thay 3 HLV mùa này, gồm ông Gerald Albadalejo, Vũ Tiến Thành và nay là Bae Ji-won. Hoàng Đức cùng đồng đội cần sự nhất quán trên băng ghế huấn luyện, để tập trung định hình lối chơi, phát huy tối đa tiềm năng con người hiện có.

Đó là lý do CLB Ninh Bình cần HLV Chu Đình Nghiêm. Bản thân ông Nghiêm cũng cần một đội bóng tham vọng để bồi đắp thành trì thống trị như CLB Hà Nội năm nào, thay vì phải "long đong" với những cuộc đua giành giật điểm số ở giữa bảng. Nhiều khả năng, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ bén duyên với CLB Ninh Bình khi mùa giải này khép lại.