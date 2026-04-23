Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Việt Nam tái đấu U.17 Malaysia: Chứng minh năng lực, viết lại lịch sử bóng đá trẻ!

Tiểu Bảo
23/04/2026 11:53 GMT+7

Cựu HLV trưởng U.23 Việt Nam Đinh Thế Nam tin tưởng năng lực đã thể hiện là cơ sở cho niềm tin chiến thắng khi U.17 Việt Nam gặp U.17 Malaysia trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á.

Đánh bại người Úc, đội U.17 Việt Nam gặp U.17 Malaysia ở chung kết

ảnh: VFF

U.17 Việt Nam đang tiến bộ nhanh chóng

Sau 20 trận đã đấu, bao gồm 2 trận bán kết diễn ra ngày 22.4, giải U.17 Đông Nam Á đã xác định được 2 cặp đấu cuối cùng, bao gồm trận tranh HCĐ giữa U.17 Úc và U.17 Lào và đặc biệt là chung kết hấp dẫn giữa U.17 Việt Nam gặp U.17 Malaysia.

Tại bán kết, U.17 Việt Nam đã xuất sắc lội ngược dòng và thắng thuyết phục U.17 Úc với tỷ số 2-1 bằng 2 pha lập công của Mạnh Cường và Nguyễn Lực, trong khi U.17 Malaysia thắng dễ 3-0 trước U.17 Lào chỉ còn 10 người từ phút thứ 5.

Đây có thể xem như màn tái ngộ thú vị vì trước đó U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia từng gặp nhau ở vòng bảng, nơi thầy trò HLV Cristiano Roland đã thắng đậm người Mã ngay trận ra quân với tỷ số 4-0.

Niềm vui chiến thắng của U.17 Việt Nam khi đánh bại U.17 Úc

ảnh: VFF

Đó là ngày thi đấu nổi bật của U.17 Việt Nam khi Lê Huệ Bách Khoa thi đấu bùng nổ với cú đúp (phút 11, 27), và 2 bàn thắng còn lại được ghi bởi Văn Dương (phút 38) cùng Mạnh Cường (phút 56).

Tất nhiên, trận đầu tiên ở giải đấu và trận cuối cùng để tranh chức vô địch có tính chất rất khác nhau. Bản thân U.17 Malaysia cũng đã cho thấy sức mạnh của mình sau khi giành vị trí nhì bảng xuất sắc nhất và vượt qua bán kết dễ dàng.

HLV Đinh Thế Nam - nhà cầm quân Việt Nam đầu tiên dẫn dắt đội U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á tin tưởng U.17 Việt Nam đứng trước cơ hội để giành chiến thắng, với cơ sở đến từ sự tiến bộ của bản thân.

Nguyễn Lực nhận lời chúc mừng của đồng đội U.17 Việt Nam

ảnh: VFF

HLV Đinh Thế Nam chia sẻ: "Chúng ta đang sở hữu một lớp U.17 VN rất tốt. Các cháu đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình, thể hiện được lối chơi mà BHL đã đề ra. Bản thân HLV Cristiano Roland cũng cho thấy được năng lực chuyên môn cầm quân.

Đặc biệt, HLV Cristiano Roland đã chuẩn bị tinh thần, tâm lý rất tốt cho các cầu thủ trẻ. Màn trình diễn từ đầu giải của U.17 Việt Nam cũng cho thấy các trung tâm CLB Hà Nội, PVF, Thể Công Viettel... đang đào tạo lớp cầu thủ mới có chuyên môn và nền tảng tốt".

Khi được hỏi về cơ hội chiến thắng của đội tuyển U.17 Việt Nam trước U.17 Malaysia trong trận chung kết, sau khi chúng ta từng đánh bại họ 4-0 ở vòng bảng, HLV Đinh Thế Nam không căn cứ vào kết quả vòng bảng.

Các cầu thủ U.17 Việt Nam trong chiến thắng 2-1 trước U.17 Úc

ảnh: VFF

"Tôi tin tưởng U.17 Việt Nam có cơ hội để vô địch giải U.17 Đông Nam Á. Niềm tin đó đến từ bản lĩnh, sự tập trung và tiến bộ của các em, qua tất cả những gì các em đã thể hiện từ đầu giải chứ không phải chiến thắng ở vòng bảng", ông Nam khẳng định.

Trận chung kết này sẽ tạo ra cột mốc lịch sử. Nếu U.17 Việt Nam đánh bại U.17 Malaysia sẽ đồng nghĩa bóng đá Việt Nam vượt lên dẫn trước Úc và Thái Lan với 4 lần đăng quang, còn ngược lại Malaysia sẽ có lần thứ 3 vô địch, xếp ngang hàng 3 ông lớn kể trên.

Tin liên quan

Fan Đông Nam Á ngả mũ trước U.17 Việt Nam: 'Quá nhanh, quá nguy hiểm'

Chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước U.17 Úc vào tối 22.4 không chỉ mang về tấm vé vào chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 cho U.17 Việt Nam, mà còn tạo nên một cơn sốt trên diễn đàn bóng đá khu vực.

Cựu HLV trưởng U.23 Việt Nam nhận xét đặc biệt về Nguyễn Lực người hùng của U.17 Việt Nam

Biến Úc thành cựu vương, U.17 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử giải U.17 Đông Nam Á

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam u.17 malaysia U.17 ĐÔNG NAM Á Cristiano Roland
