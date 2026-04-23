Fan Đông Nam Á ngả mũ trước U.17 Việt Nam: 'Quá nhanh, quá nguy hiểm’

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, fanpage ASEAN Football - diễn đàn bóng đá Đông Nam Á với hơn 600.000 lượt theo dõi đã trở thành "điểm nóng" với bài đăng kết quả trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Úc. Không lâu sau khi được đăng tải, bài viết đã thu hút cả chục ngàn lượt tương tác và hàng ngàn bình luận. Điều đáng nói, không chỉ có cổ động viên (CĐV) Việt Nam ăn mừng, mà người hâm mộ từ Thái Lan, Indonesia đến Malaysia… đều đồng loạt bày tỏ sự thán phục trước bản lĩnh của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Pha bóng như "từ sách giáo khoa" của U.17 Việt Nam

Dưới bài đăng, hàng loạt mỹ từ đã được dành cho lối chơi của U.17 Việt Nam. Việc lội ngược dòng trước một đội đại diện trẻ của nền bóng đá có đẳng cấp hàng đầu châu lục như Úc đã là minh chứng cho năng lực của các học trò ông Roland. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 60. Pha lập công này là kết quả của một pha dàn xếp đá phạt được ví như "từ sách giáo khoa".

U.17 Việt Nam giành chiến thắng đầy ấn tượng trước U.17 Úc. Trong đó, pha dàn xếp dẫn đến bàn thắng của Nguyễn Lực (số 10) để lại dấu ấn đậm nét ẢNH: VFF

Thay vì một cú treo bóng bổng vào vòng cấm để đối đầu với các trung vệ cao to của Úc, cầu thủ U.17 Việt Nam đã thực hiện một đường chuyền sệt. Pha bỏ bóng tinh tế của đồng đội phía trước đã đánh lừa toàn bộ hàng thủ đối phương, đặt Nguyễn Lực vào vị trí thuận lợi để đệm lòng tung lưới.

Không ít khán giả Việt Nam thừa nhận đã phải "tua đi tua lại" video để chiêm ngưỡng tình huống này. Cụm từ "10 điểm không có nhưng" nhiều lần xuất hiện trong các dòng bình luận của người hâm mộ, để nói về sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện và cách áp dụng thực tế rất hoàn hảo từ các cầu thủ U.17 Việt Nam. Một khán giả thốt lên: "Xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai của U.17 Việt Nam mà nổi da gà. Pha dàn xếp đá phạt quá ảo diệu".

U.17 Việt Nam thậm chí đã thi đấu trên cơ trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn ẢNH: VFF

Sự công nhận cũng đến từ chính những CĐV trung lập và đối thủ trong khu vực. Một khán giả đến từ Thái Lan viết: "Bàn thắng ấn định tỷ số rất đẹp mắt. U.17 Việt Nam dùng kỹ thuật, chiến thuật và sự tinh quái để thắng sức mạnh cơ bắp của U.17 Úc". Người dùng mạng xã hội của Indonesia cảm thán: "Thực sự bất ngờ với sự tự tin của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Bị dẫn trước sớm nhưng vẫn chơi kiểm soát bóng cực hay trước một đối thủ to cao".

Fan bóng đá từ Malaysia cho biết: "Chúc mừng Việt Nam với chiến thắng quá xứng đáng. Hẹn gặp ở chung kết. Chúng tôi thực sự lo lắng khi thấy pha ghi bàn thứ 2 của các bạn. Quá nhanh, quá nguy hiểm!".