Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV U.17 Việt Nam tiết lộ chiến thuật tuyệt vời đánh bại Úc, nói điều bất ngờ về đối thủ Malaysia

Nghi Thạo
Nghi Thạo
22/04/2026 23:35 GMT+7

Sau chiến thắng 2-1 trước U.17 Úc ở bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026, HLV trưởng Cristiano Roland bày tỏ niềm vui và sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời nhấn mạnh U.17 Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao độ cho trận chung kết gặp U.17 Malaysia.

U.17 Việt Nam nhận bàn thua sớm, nhưng không hề nao núng

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Cristiano Roland cho biết: "Tôi rất vui và hạnh phúc với kết quả này. Chiến thắng đến từ sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ. Toàn đội U.17 Việt Nam đã nhập cuộc với sự tự tin, dù phải nhận bàn thua sớm nhưng không hề bị ảnh hưởng về tâm lý".

Theo thuyền trưởng người Brazil, yếu tố then chốt giúp U.17 Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng chính là sự kiên nhẫn và tinh thần thi đấu bền bỉ. "Chúng tôi đã giữ được sự bình tĩnh, kiên nhẫn trong cách triển khai lối chơi. Đó chính là chìa khóa để đội có thể lật ngược tình thế trước một đối thủ rất mạnh như Úc", ông Roland nhấn mạnh.

HLV U.17 Việt Nam tiết lộ chiến thuật tuyệt vời đánh bại Úc, nói điều bất ngờ về đối thủ Malaysia- Ảnh 1.

HLV Roland nhấn mạnh, yếu tố then chốt giúp U.17 Việt Nam đánh bại U.17 Úc chính là tinh thần thi đấu bền bỉ

ẢNH: VFF

HLV Cristiano Roland cũng gửi lời cảm ơn tới các cộng sự trong ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ U.17 Việt Nam đã nỗ lực hết mình trong suốt trận đấu: "Tôi muốn cảm ơn ban huấn luyện và các cầu thủ vì đã chiến đấu với tinh thần cao nhất. Đây là một chiến thắng xứng đáng cho những gì toàn đội đã thể hiện".

Cần giữ đôi chân trên mặt đất

Dù thắng U.17 Úc và giành vé vào chung kết, nhưng HLV Cristiano Roland cho rằng, U.17 Việt Nam cần giữ đôi chân trên mặt đất, tiếp tục tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng của giải. "Chúng tôi vẫn còn một trận đấu rất quan trọng phía trước. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết", ông nói.

HLV U.17 Việt Nam tiết lộ chiến thuật tuyệt vời đánh bại Úc, nói điều bất ngờ về đối thủ Malaysia- Ảnh 2.

U.17 Việt Nam tái đấu với U.17 Malaysia ở chung kết

ẢNH: VFF

Đánh giá về đối thủ ở trận chung kết - U.17 Malaysia, HLV Cristiano Roland nhận định đội bóng này sẽ có sự thay đổi đáng kể so với lần đối đầu ở vòng bảng: "Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, U.17 Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan".

Theo lịch thi đấu, trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 24.4. Trước đó tại vòng bảng, U.17 Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 trước đối thủ này. Tuy nhiên, với tính chất của một trận chung kết, cuộc tái đấu được dự báo sẽ và khó lường hơn.

Xem trọn vẹn U.17 Đông Nam Á (từ 11/4 đến 24/4) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.


Tin liên quan

Lịch thi đấu chung kết U.17 Việt Nam - Malaysia mới nhất: Khi nào, xem trực tiếp ở đâu?

Lịch thi đấu chung kết U.17 Việt Nam - Malaysia mới nhất: Khi nào, xem trực tiếp ở đâu?

Tại trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào ngày 24.4, U.17 Việt Nam sẽ có màn tái đấu với đội tuyển U.17 Malaysia.

U.17 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục đánh bại U.17 Úc: Tranh vô địch Đông Nam Á với Malaysia

Sức hút đặc biệt của U.17 Việt Nam

