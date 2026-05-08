Nhiều học sinh, phụ huynh TP.HCM bị CSGT xử phạt vì hiểu sai quy định này

Chiều 7.5, hàng trăm học sinh Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (phường Xuân Hòa, TP.HCM) tham gia buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn do Đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp nhà trường và hệ thống VinFast Phan Trọng Tuệ tổ chức.

Học sinh chăm chú nghe về những lỗi vi phạm cả học sinh lẫn phụ huynh thường mắc phải ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Không khí buổi tuyên truyền nhiều lúc trở nên sôi nổi khi CSGT liên tục đặt ra các câu hỏi tình huống quen thuộc mà học sinh thường gặp khi đi học bằng xe máy điện, xe gắn máy.



Điều khiến nhiều học sinh bất ngờ là không ít người vẫn nhầm lẫn giữa khái niệm xe gắn máy và xe mô tô, dẫn đến việc điều khiển phương tiện chưa đúng độ tuổi theo quy định.

Khi được CSGT hỏi "xe nào được gọi là xe gắn máy, xe nào là xe mô tô?", nhiều học sinh lúng túng, không trả lời được hoặc trả lời sai. Theo CSGT, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều học sinh và cả phụ huynh tại TP.HCM bị xử phạt thời gian qua.

Thông số cơ bản để phân biệt xe gắn máy và xe mô tô, độ tuổi điều khiển ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiều phụ huynh cho rằng xe máy điện hoặc các dòng xe dung tích nhỏ thì học sinh cấp 3 có thể sử dụng thoải mái. Tuy nhiên, thực tế pháp luật quy định rất rõ về độ tuổi điều khiển từng loại phương tiện.

Theo CSGT, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ người từ đủ 16 tuổi trở lên được phép điều khiển xe gắn máy, chứ không phải mọi loại xe máy như nhiều người vẫn nghĩ.



Hiểu đơn giản, xe gắn máy là loại xe có dung tích dưới 50 cm3. Nếu là xe điện thì công suất không vượt quá 4 kW và tốc độ thiết kế tối đa không quá 50 km/giờ. Đây là nhóm phương tiện học sinh từ đủ 16 tuổi có thể sử dụng để đi học.

Trong khi đó, xe mô tô - loại người dân thường gọi chung là "xe máy" - là xe có dung tích từ 50 cm3 trở lên. Với loại xe này, người điều khiển phải đủ 18 tuổi và có giấy phép lái xe phù hợp.

Học sinh trả lời những câu hỏi của CSGT về an toàn giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT cho biết thực tế nhiều phụ huynh chỉ nhìn kiểu dáng bên ngoài hoặc nghe tư vấn khi mua xe mà không kiểm tra kỹ thông số kỹ thuật, dẫn đến việc tưởng con mình được phép sử dụng nhưng thực tế lại vi phạm quy định.

Ngoài việc phổ biến quy định pháp luật, lực lượng CSGT còn hướng dẫn học sinh kỹ năng xử lý tình huống khi lưu thông gần xe tải, xe container; cách quan sát điểm mù và thói quen đội mũ bảo hiểm đúng cách.



Nhiều học sinh cho biết trước đây chỉ nghĩ đơn giản "xe nhỏ là đi được", nhưng sau buổi tuyên truyền mới hiểu việc phân biệt xe gắn máy và xe mô tô liên quan trực tiếp đến độ tuổi, giấy phép lái xe cũng như mức xử phạt.

Thiếu tá Lý Thị Trúc Vy hướng dẫn cách nhận biết xe gắn máy, xe mô tô ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các trường học tăng cường tuyên truyền để học sinh và phụ huynh hiểu đúng quy định, hạn chế những vi phạm xuất phát từ thói quen hoặc nhầm lẫn khi sử dụng phương tiện.

Nỗi đau tai nạn giao thông

Trong buổi tuyên truyền, CSGT thông tin, trong quý 1 năm nay, trên địa bàn xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh, làm 5 em tử vong và 17 em bị thương.

Không chỉ gây thiệt hại về tài sản, nhiều vụ tai nạn để lại những mất mát đau lòng khi nạn nhân còn rất trẻ, phía trước là cả tương lai dang dở. Có những vụ việc xảy ra chỉ trong vài giây nhưng nỗi ám ảnh, đau đớn còn kéo dài với gia đình, bạn bè và cả cộng đồng.

Tai nạn giao thông khép lại ở hiện trường, nhưng nỗi đau thì vẫn ở lại.

Nhiều học sinh đến khi bị CSGT phạt mới biết đã vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo CSGT, điều đáng lo ngại là nhiều vụ tai nạn liên quan học sinh xuất phát từ những thói quen tưởng chừng rất nhỏ như chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe, thiếu kỹ năng quan sát, chạy quá tốc độ, sử dụng điện thoại khi lái xe hoặc không đội mũ bảo hiểm đúng quy định.

"Đâu là nguyên nhân khiến tai nạn giao thông liên quan học sinh vẫn xảy ra?" - câu hỏi được cán bộ CSGT đặt ra tại buổi tuyên truyền để học sinh cùng bàn luận, tìm câu trả lời, từ đó nhìn lại ý thức tham gia giao thông của mình.