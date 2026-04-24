Nhầm xe máy điện với xe đạp điện, nhiều học sinh bị phạt vì chưa đủ tuổi

Ngày 24.4, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết hiện không ít phụ huynh và học sinh hiện nay vẫn chưa phân biệt rõ các loại phương tiện hai bánh chạy bằng động cơ điện, thường gọi chung là xe đạp điện hoặc xe máy điện.



Xe nhỏ gọn, vận hành êm ái, không tiếng động cơ khiến nhiều người mặc nhiên gọi chung là xe điện mà ít ai phân biệt rõ đó là loại phương tiện gì.



Nhiều học sinh vi phạm lỗi lái xe khi chưa đủ tuổi, trong đó có những trường hợp vì nhầm lẫn giữa xe đạp điện và xe máy điện ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Việc nhận diện sai loại phương tiện có thể dẫn đến vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt đối với lứa tuổi học sinh.

Chính sự "quen mắt" này đang trở thành điểm mù nguy hiểm. Nhiều phụ huynh vô tình giao xe gắn máy cho con em mình chưa đủ tuổi, chỉ vì nghĩ đó là xe đạp điện thông thường, không cần điều kiện sử dụng.

Cách phân biệt xe máy điện và xe đạp diện

Đại điện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, điều 34 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định các khái niệm để phân biệt xe đạp điện, xe máy điện và xe mô tô.

Cụ thể như sau:

Cách phân biệt 3 loại phương tiện 2 bánh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hệ lụy của sự nhầm lẫn này không chỉ dừng lại ở việc vi phạm pháp luật. Người điều khiển chưa đủ tuổi, chưa có kỹ năng xử lý tình huống, trong khi phương tiện có tốc độ cao hơn xe đạp điện, dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP.HCM, trong quý I năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 1.906 trường hợp học sinh vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Cùng thời gian, toàn thành phố xảy ra 30 vụ tai nạn liên quan đến học sinh, sinh viên, làm 5 em tử vong và 17 em bị thương.

Đáng chú ý, nhiều vụ tai nạn xảy ra với người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi theo quy định.

Trưa 22.3.2026, một nữ sinh sinh năm 2010 điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường An Phú Đông 25. Do không làm chủ được tay lái, em tự ngã xuống đường và va chạm với ô tô đi ngược chiều. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi.

Chỉ ít ngày sau, tối 30.3.2026, một học sinh sinh năm 2009 điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Song Hành. Khi di chuyển, em cũng mất lái, ngã xuống đường và va chạm với xe taxi cùng chiều, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hai vụ tai nạn xảy ra trong thời gian ngắn, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình và khoảng trống trong lớp học mà sẽ không bao giờ được lấp đầy.

CSGT vào trường học kiểm tra các bãi xe ẢNH: DIỆU MI

Đằng sau mỗi vụ tai nạn là những ước mơ tuổi trẻ dang dở, là sự day dứt của người thân, thầy cô và xã hội. Những mất mát ấy bắt đầu từ những sai lầm rất nhỏ, đôi khi chỉ là một sự nhầm lẫn trong nhận diện phương tiện.

Việc hiểu đúng xe đạp điện và xe gắn máy điện không chỉ giúp người dân tránh vi phạm pháp luật, mà còn là yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông.

Một chiếc xe phù hợp, đúng quy định, đi cùng với nhận thức đầy đủ của phụ huynh sẽ là "tấm lá chắn" đầu tiên bảo vệ các em trên đường. Ngược lại, chỉ một lần trao nhầm phương tiện, hậu quả có thể là điều không ai mong muốn.

Trên đường, không phải sai lầm nào cũng có cơ hội sửa chữa. Và với những đứa trẻ, sự chủ quan của người lớn đôi khi lại là khởi đầu cho những bi kịch không thể quay lại.