Vì sao nhiều trường hợp vi phạm bị CSGT phạt hơn 100 triệu đồng?

Mới đây, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đã lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo với tổng mức phạt hơn 100 triệu đồng do cùng lúc mắc nhiều lỗi nghiêm trọng.

Nhiều trường hợp vi phạm có mức tiền phạt cộng dồn lên tới hơn 100 triệu đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, ngày 21.4, một tài xế 37 tuổi ở Tây Ninh điều khiển ô tô biển số TP.HCM chạy quá tốc độ từ 10 - 20 km/giờ, bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này không có giấy phép lái xe, tiếp tục bị phạt 19 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Không dừng lại, tài xế còn không xuất trình được giấy đăng ký xe, bị phạt thêm 2,5 triệu đồng và tiếp tục bị tạm giữ phương tiện. Như vậy, chỉ riêng các lỗi của người điều khiển đã khiến mức xử phạt cộng dồn tăng cao.

Đáng chú ý, chủ phương tiện là một hợp tác xã vận tải tại TP.HCM cũng bị xử lý với mức phạt nặng. Cụ thể, hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển bị phạt 58 triệu đồng, còn lỗi đưa phương tiện không có đăng ký tham gia giao thông bị phạt thêm 34 triệu đồng.

Tổng cộng, cả tài xế và chủ xe phải chịu mức phạt lên đến 118,5 triệu đồng. Theo CSGT, việc tổng mức phạt hơn 100 triệu đồng không phải hiếm khi các vi phạm xảy ra đồng thời, đặc biệt khi liên quan cả người điều khiển lẫn chủ phương tiện.

Ngoài phạt tài xế vi phạm, CSGT cũng phạt cả người giao xe đối với một số lỗi vi phạm nghiêm trọng ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó 2 ngày, lực lượng này cũng xử lý một trường hợp xe tải vi phạm nhiều lỗi trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, với tổng mức phạt lên đến 126 triệu đồng.

Trong quá trình tuần tra, CSGT phát hiện xe tải có dấu hiệu vi phạm nên dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, tài xế bị xác định chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép, không có giấy đăng ký xe và không có giấy phép lái xe theo quy định. Với các lỗi này, tài xế bị xử phạt tổng cộng 24 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, chủ phương tiện là một công ty cũng bị xử phạt với hàng loạt vi phạm như giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển (58 triệu đồng), giao xe cho người làm công vi phạm quy định (10 triệu đồng) và đưa phương tiện không có đăng ký tham gia giao thông (34 triệu đồng). Tổng mức phạt trong trường hợp này lên đến 126 triệu đồng.

Thực tế, mức phạt hàng trăm triệu đồng không phải là cá biệt. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều xe khách chở quá số người quy định cũng bị xử phạt với số tiền rất lớn.

Đơn cử, hồi tháng 3, một xe khách 25 chỗ nhưng chở tới 53 người đã bị xử phạt 196,5 triệu đồng tại Quảng Trị. Trước đó, tháng 2, một xe 21 chỗ chở tới 50 hành khách tại Bắc Ninh cũng bị xử phạt tổng cộng hơn 200 triệu đồng đối với cả tài xế và chủ xe.

CSGT giải thích mức phạt hơn 100 triệu đồng

Lý giải về việc tiền phạt liên tục ở mức cao, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết việc nhiều trường hợp bị xử phạt với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng xuất phát từ việc các lỗi vi phạm không chỉ dừng ở người điều khiển mà còn liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của chủ phương tiện và đơn vị quản lý.

Khi tài xế vi phạm các lỗi nghiêm trọng như không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, chở quá quy định… cơ quan chức năng sẽ đồng thời xem xét trách nhiệm của người giao xe và chủ xe.

Các lỗi vi phạm không chỉ dừng ở người điều khiển mà còn liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của chủ phương tiện và đơn vị quản lý ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nếu chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển hoặc đưa phương tiện không đảm bảo điều kiện tham gia giao thông, sẽ bị xử phạt riêng theo từng hành vi. Đáng chú ý, trong trường hợp chủ xe là tổ chức, mức xử phạt thường cao hơn cá nhân, thậm chí có thể tăng gấp đôi theo quy định.

Chính vì vậy, khi cộng dồn các lỗi của tài xế với các vi phạm của chủ phương tiện, tổng số tiền xử phạt dễ dàng vượt mốc 100 triệu đồng, thậm chí cao hơn, không phải là hiếm trong thực tế xử lý vi phạm giao thông hiện nay.



CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ đầy đủ quy định, đặc biệt là phải có giấy phép lái xe hợp lệ và đầy đủ giấy tờ phương tiện. Trên các tuyến cao tốc hiện nay đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát liên tục, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận và xử lý.