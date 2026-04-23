Sau vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ, CSGT TP.HCM cảnh báo quan trọng

Sáng 23.4, Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa có cảnh báo quan trọng đến tài xế sau vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ vào tối qua.

6 xe ô tô tông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ tối qua ẢNH: DIỆU MI

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 22.4, tại khu vực gần trụ đèn số 1, cầu Phú Mỹ (đường Võ Chí Công, phường Cát Lái, TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 phương tiện ô tô tải, xe đầu kéo và ô tô con lưu thông cùng chiều hướng từ Nguyễn Văn Linh (quận 7 cũ) đi phường Cát Lái (TP.Thủ Đức cũ).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác chỉ huy, điều tiết giao thông, phân luồng từ xa, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn ẢNH: DIỆU MI

Nhờ sự chủ động và kịp thời của lực lượng làm nhiệm vụ, tình hình giao thông qua khu vực được đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc kéo dài, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thông suốt.

Song song đó, lực lượng chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường, hỗ trợ các bên liên quan, phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.

CSGT điều hòa giao thông tại khu vực ẢNH: PC08

Đến khoảng 1 giờ sáng 23.4, hiện trường tai nạn được giải quyết xong ẢNH: DIỆU MI

Xe ô tô con hư hỏng nặng sau tai nạn liên hoàn, rất may không có thiệt hại về người ẢNH: DIỆU MI

Cầu Phú Mỹ ùn tắc kéo dài sau vụ tai nạn. Do cả 2 làn ô tô đều chật cứng xe nên CSGT đã tạm thời điều tiết xe vào làn xe máy để giải tỏa giao thông ẢNH: DIỆU MI

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua các tuyến cầu, đường có mật độ phương tiện lớn cần chú ý giữ khoảng cách an toàn, làm chủ tốc độ, quan sát tốt tình hình phía trước, đặc biệt trong điều kiện ban đêm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông đáng tiếc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.