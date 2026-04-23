Thời sự

TP.HCM: 6 ô tô tông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ

Trần Duy Khánh
23/04/2026 06:24 GMT+7

Vụ tai nạn 6 ô tô tông liên hoàn xảy ra trên cầu Phú Mỹ (TP.HCM) khi các phương tiện đổ dốc, khiến nhiều xe hư hỏng, giao thông ùn ứ kéo dài.

Khuya 22.4, Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra vụ tai nạn 6 ô tô tông liên hoàn xảy ra trên cầu Phú Mỹ, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

TP.HCM: 6 ô tô tông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn 6 ô tô tông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ tối 22.4

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, một xe tải lưu thông trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ khu vực quận 7 (cũ) về vòng xoay Mỹ Thủy (gần cảng Cát Lái). Khi đổ dốc cầu, phương tiện này va chạm với xe tải chạy phía trước. Ngay sau đó, một ô tô 7 chỗ, thêm một xe tải và hai xe đầu kéo tiếp tục lao tới, tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn.

Ghi nhận tại hiện trường vào ban đêm, hàng loạt phương tiện nằm nối đuôi nhau, chắn gần như toàn bộ làn đường. Chiếc ô tô 7 chỗ bị kẹt cứng giữa hai xe tải, hư hỏng nặng nhất. Phần đuôi xe bị ép dúm, kính vỡ vụn, trong khi phần đầu biến dạng, nắp capo cong vênh và mắc vào rơ moóc của xe đầu kéo phía trước. Mui xe cũng bị móp méo, cho thấy lực va đập mạnh từ nhiều phía.

TP.HCM: 6 ô tô tông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ- Ảnh 2.

Xe ô tô 7 chỗ bị kẹt cứng sau tai nạn

ẢNH: CTV

Các xe tải và đầu kéo xung quanh đều bị hư hỏng phần cabin, nhiều vị trí móp méo, trầy xước. Một xe tải nhỏ bị vỡ cụm đèn, cản trước biến dạng. Mặt đường vương vãi nhiều mảnh kính, nhựa và kim loại sau va chạm.

Nam tài xế ô tô 7 chỗ cho biết, khi đang xuống dốc cầu, các phương tiện di chuyển nối đuôi nhau với mật độ cao. Khi anh chủ động giảm tốc để giữ khoảng cách an toàn thì bất ngờ bị xe tải và đầu kéo phía sau tông tới, đẩy xe dồn ép vào phương tiện phía trước.

TP.HCM: 6 ô tô tông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ- Ảnh 3.

Sau tai nạn, các phương tiện gần như chắn toàn bộ làn đường

ẢNH: CTV

Cú va chạm khiến túi khí trên ô tô bung ra, tài xế bị choáng trong chốc lát nhưng may mắn không bị thương và tự rời khỏi xe.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua cầu Phú Mỹ ùn ứ nghiêm trọng trong nhiều giờ. Đây là tuyến kết nối khu Nam với cảng Cát Lái nên hàng nghìn xe tải, container phải dừng tại chỗ, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

