Học sinh THPT ở TP.HCM hào hứng với kỹ năng lái xe an toàn năm 2026

Sáng 18.4, tại Trường THPT Tân Túc (xã Tân Nhựt, TP.HCM), chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe máy an toàn cho học sinh đã chính thức khai mạc, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho lứa tuổi học đường.

Chương trình tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng lái xe máy an toàn cho học sinh Trường THPT Tân Túc

Đây là hoạt động trọng tâm thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Công an TP.HCM và Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM về tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe máy an toàn cho học sinh trên địa bàn TP.HCM.

Cấp thiết giáo dục ý thức từ ghế nhà trường

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM, nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Theo ông Dũng, dù ngành giáo dục luôn chú trọng tuyên truyền, nhưng thực tế vẫn còn một bộ phận học sinh thiếu ý thức, chưa nhận thức đầy đủ nguy cơ tai nạn hoặc vi phạm quy định khi sử dụng xe máy, xe máy điện.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM phát biểu tại buổi tuyên truyền

"Từ ngày 1.1.2025, khi luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực, việc hướng dẫn kỹ năng lái xe máy an toàn cho học sinh không chỉ là hoạt động tuyên truyền mà là yêu cầu phải triển khai nghiêm túc, bài bản. Tôi đề nghị các cơ sở giáo dục lồng ghép thực chất nội dung này vào giảng dạy, phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm và đoàn đội để bảo vệ thế hệ trẻ thành phố", ông Dũng chỉ đạo.

Truyền đạt kiến thức gần gũi, sát thực

Tại buổi tập huấn điểm, thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, bày tỏ sự trăn trở trước những vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến học sinh thời gian qua.

Các học sinh hào hứng trong buổi tập huấn kỹ năng lái xe an toàn

Thượng tá Nga khẳng định: "Chúng tôi bắt đầu triển khai làm điểm tại xã Tân Túc để các địa phương học hỏi kinh nghiệm. Mục tiêu trong tháng 5.2026 phải hoàn thành tập huấn cho toàn bộ học sinh khối 10 và tiếp sau đó là các khối lớp còn lại, đảm bảo 100% học sinh cấp 3 trên địa bàn TP.HCM được trang bị kỹ năng lái xe an toàn".

Các hướng dẫn viên lái xe an toàn đang hướng dẫn học sinh trước khi vào phần thi chạy xe

Lãnh đạo PC08 yêu cầu các cán bộ, kỹ thuật viên truyền đạt kiến thức gần gũi, sát thực tế lứa tuổi để các em nắm vững hệ thống biển báo và kỹ năng xử lý tình huống thực tế ngoài đường.

Lợi ích thiết thực từ sân tập

Vừa hoàn thành bài thi thực hành, em Huỳnh Thị Lan Phương (lớp 10C7, Trường THPT Tân Túc) hào hứng: "Việc học này rất bổ ích vì giúp chúng tôi biết cách xử lý các tình huống thực tế ngoài đời, không chạy quá tốc độ để tránh gây tai nạn".

Các học sinh chuẩn bị đồ bảo hộ khi vào phần thi lái xe

Phần thi chạy được lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ

Các học sinh thi phần lý thuyết trên điện thoại thông minh

Tương tự, em Sơn Thái Khang (lớp 10C8) chia sẻ chương trình giúp em đi lại trên đường vững vàng, cẩn thận và an toàn hơn rất nhiều.