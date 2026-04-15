Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hơn 4.100 học sinh, sinh viên bị CSGT TP.HCM phạt trong quý 1/2026: Lỗi nào nhiều nhất?

Vũ Phượng
15/04/2026 19:09 GMT+7

Hơn 4.100 học sinh, sinh viên vi phạm giao thông bị CSGT TP.HCM xử phạt trong 3 tháng đầu năm 2026. Lỗi nào nhiều nhất và vì sao vi phạm vẫn liên tục xảy ra?

Ngày 15.4, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết tình hình trật tự, an toàn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Trong 3 tháng đầu năm, có hơn 4.100 học sinh, sinh viên bị CSGT xử phạt vi phạm giao thông.

CSGT đã tạm giữ 2.813 xe máy và 482 phương tiện khác. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến nhóm tuổi này gồm: chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm…

Dù ký cam kết nhưng nhiều học sinh vẫn vi phạm giao thông bị CSGT TP.HCM xử phạt

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo thống kê, 3 tháng đầu năm, toàn TP.HCM xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên (chiếm 6% tổng số vụ), làm 5 người chết, 17 người bị thương, tăng 10 vụ (52%) so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó có 10 vụ do học sinh điều khiển xe đạp điện, xe mô tô điện gây ra. Thực trạng này cho thấy ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông của một bộ phận học sinh, sinh viên còn hạn chế, đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Trước tình hình trên, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã chủ động phối hợp chặt chẽ công an cấp xã và Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Các đội/trạm CSGT đã tăng cường rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức giao thông tại khu vực cổng trường; kịp thời phát hiện những bất cập để kiến nghị điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, CSGT phối hợp công an cấp xã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông khoa học trong các khung giờ cao điểm, đặc biệt là thời điểm học sinh đến trường và tan học, góp phần kéo giảm kẹt xe, tai nạn giao thông.

Nhiều học sinh chưa đủ tuổi vẫn chạy xe máy đi học

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cũng trong quý 1/2026, CSGT TP.HCM đã phối hợp tổ chức 239 lượt tuyên truyền tại 222 trường học, thu hút hơn 223.000 học sinh, sinh viên tham gia; trao tặng 1.260 mũ bảo hiểm, phát hơn 44.800 tờ rơi tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền được thiết kế phù hợp với lứa tuổi, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời siết chặt quản lý bãi giữ xe quanh trường học. Các điểm vi phạm bị chấn chỉnh, không để giữ xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Song song đó, 976 trường học, cơ sở giáo dục đã ký cam kết thực hiện quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Shipper, tài xế công nghệ dễ bị CSGT TP.HCM thổi phạt vì những lỗi ít ai ngờ

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận