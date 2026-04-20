Xe tải chở quá khổ, không giấy tờ bị CSGT phạt 126 triệu trên cao tốc

Ngày 20.4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử lý một trường hợp xe tải vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng khi lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, với tổng mức phạt lên đến 126 triệu đồng.



Theo đó, ngày 19.4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến, lực lượng CSGT phát hiện xe tải biển số 50E - 472.xx do tài xế T.R.V (50 tuổi, ở Thanh Hóa) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Xe tải chở quá khổ, xe không giấy tờ nên chủ xe và tài xế bị phạt tổng cộng đến 126 triệu đồng ẢNH: C08

Qua kiểm tra, tài xế bị xác định vi phạm hàng loạt lỗi như chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép; điều khiển xe không có giấy đăng ký; không có giấy phép lái xe theo quy định. Với các lỗi này, tài xế bị xử phạt tổng cộng 24 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử phạt đối với chủ phương tiện là HTX DV VT B.K với các hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển mức phạt 58 triệu đồng; giao xe cho người làm công vi phạm quy định mức phạt 10 triệu đồng và đưa phương tiện không có đăng ký tham gia giao thông mức phạt 34 triệu đồng.

Tổng mức xử phạt đối với chủ phương tiện lên đến 102 triệu đồng.

CSGT đã buộc tài xế hạ tải đúng quy định, đồng thời tạm giữ phương tiện trong 7 ngày để phục vụ công tác xử lý.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chở hàng quá tải, quá khổ, vượt quá chiều cao cho phép - những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông trên cao tốc.

Theo lực lượng chức năng, toàn tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo hiện đã được giám sát bằng hệ thống camera, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử lý.

Người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm các quy định về tải trọng, kích thước hàng hóa, mang đầy đủ giấy tờ khi tham gia giao thông, đồng thời giữ khoảng cách an toàn để bảo đảm an toàn cho chính mình và người khác.