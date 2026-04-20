Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xe tải chở quá khổ, không giấy tờ bị CSGT phạt 126 triệu trên cao tốc

Vũ Phượng
20/04/2026 12:00 GMT+7

CSGT vừa lập biên bản phạt tới 126 triệu đồng đối với tài xế và chủ xe tải chở quá khổ, không giấy tờ chạy trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Ngày 20.4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử lý một trường hợp xe tải vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng khi lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, với tổng mức phạt lên đến 126 triệu đồng.

Theo đó, ngày 19.4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến, lực lượng CSGT phát hiện xe tải biển số 50E - 472.xx do tài xế T.R.V (50 tuổi, ở Thanh Hóa) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Xe tải chở quá khổ, xe không giấy tờ nên chủ xe và tài xế bị phạt tổng cộng đến 126 triệu đồng

Qua kiểm tra, tài xế bị xác định vi phạm hàng loạt lỗi như chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép; điều khiển xe không có giấy đăng ký; không có giấy phép lái xe theo quy định. Với các lỗi này, tài xế bị xử phạt tổng cộng 24 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử phạt đối với chủ phương tiện là HTX DV VT B.K với các hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển mức phạt 58 triệu đồng; giao xe cho người làm công vi phạm quy định mức phạt 10 triệu đồng và đưa phương tiện không có đăng ký tham gia giao thông mức phạt 34 triệu đồng. 

Tổng mức xử phạt đối với chủ phương tiện lên đến 102 triệu đồng.

CSGT đã buộc tài xế hạ tải đúng quy định, đồng thời tạm giữ phương tiện trong 7 ngày để phục vụ công tác xử lý.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chở hàng quá tải, quá khổ, vượt quá chiều cao cho phép - những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông trên cao tốc.

Theo lực lượng chức năng, toàn tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo hiện đã được giám sát bằng hệ thống camera, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử lý.

Người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm các quy định về tải trọng, kích thước hàng hóa, mang đầy đủ giấy tờ khi tham gia giao thông, đồng thời giữ khoảng cách an toàn để bảo đảm an toàn cho chính mình và người khác.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận