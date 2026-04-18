CSGT hóa trang trên cao tốc: Tài xế vừa dùng điện thoại đã bị ghi hình

Ngày 17.4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản phạt tài xế dùng điện thoại khi lái xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đáng chú ý, vi phạm được CSGT phát hiện bằng biện pháp hóa trang.

Qua hình thức hóa trang, CSGT đã ghi hình phạt tài xế dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo đó, tổ công tác CSGT sử dụng ô tô biển số trắng lưu thông trên tuyến, một cán bộ CSGT dùng camera ghi lại hình ảnh các phương tiện. Qua cửa kính xe, lực lượng chức năng phát hiện anh N.Đ.C (29 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) điều khiển ô tô biển số 51H - 766.xx, vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Thời điểm ghi nhận vi phạm là khoảng 17 giờ 30 cùng ngày.

Khi phương tiện đến trạm thu phí Long Phước vào lúc 18 giờ, CSGT đã yêu cầu dừng xe, lập biên bản xử phạt.

Trước hình ảnh ghi lại rõ ràng, tài xế tỏ ra bất ngờ vì không thấy lực lượng chức năng nhưng hành vi vi phạm vẫn bị phát hiện. Người này sau đó thừa nhận lỗi và ký vào biên bản.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái ô tô bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Với lỗi này, tài xế bị phạt trung bình 5 triệu, trừ 4 điểm giấy phép lái xe ẢNH: C08

Gần đây, Cục CSGT liên tục xử lý các trường hợp vi phạm tương tự thông qua clip do người dân cung cấp trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, hệ thống camera AI lắp đặt tại một số khu vực cũng bước đầu phát huy hiệu quả, nhận diện nhiều trường hợp dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe.

Riêng trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong, các tổ tuần tra kiểm soát thường xuyên áp dụng biện pháp hóa trang, ghi hình để phát hiện vi phạm. Theo CSGT, cách làm này nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, tăng tính răn đe, từ đó hình thành ý thức tự giác chấp hành luật giao thông, ngay cả khi không thấy CSGT hay camera giám sát.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết dùng điện thoại khi lái xe khiến mức độ mất tập trung tăng đáng kể, thậm chí nguy hiểm không kém gì khi uống rượu, bia.

Các kết quả nghiên cứu đều chỉ ra rằng việc dùng điện thoại khi lái xe làm tăng rủi ro tai nạn gần 10 lần so với khi không sử dụng. Ngay cả khi sử dụng thiết bị rảnh tay như bluetooth, nguy cơ va chạm cũng tăng khoảng 5 lần. Còn nếu vừa lái vừa nhắn tin, khả năng dẫn tới va chạm hay tai nạn có thể tăng gấp hơn 20 lần so với bình thường.