Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xe ba bánh chở tôn, thép dài loằng ngoằng: CSGT TP.HCM xử lý gần 200 trường hợp

Vũ Phượng
17/04/2026 19:30 GMT+7

Hàng loạt xe ba bánh chở tôn, thép dài loằng loằng trên đường phố đã bị CSGT TP.HCM xử lý. Đây là các xe không bảo đảm kỹ thuật, dễ gây tai nạn giao thông.

Ngày 17.4, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết tình trạng sử dụng xe ba bánh, xe tự chế để vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng trên các tuyến đường quanh chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Hóc Môn vẫn còn diễn ra phổ biến.

Đây là các phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây tai nạn giao thông.

CSGT ghi nhận nhiều trường hợp xe chở sắt, thép dài, hàng hóa cồng kềnh, không che chắn, gây nguy hiểm trực tiếp cho người đi đường. Không chỉ ảnh hưởng đến an toàn, các phương tiện này còn gây cản trở giao thông, làm mất trật tự đô thị.

Xe ba bánh chở sắt dài loằng ngoằng, CSGT TP.HCM xử lý gần 200 trường hợp - Ảnh 1.

Xe ba bánh chở những cuộn thép dài loằng ngoằng trên đường phố là nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông

ẢNH: PC08

Trước tình hình đó, Đội CSGT An Sương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ trong nửa đầu tháng 4.2026, CSGT đã phát hiện và lập biên bản 194 trường hợp xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở hàng vượt quá giới hạn quy định… tạm giữ 19 xe mô tô, xe ba bánh các loại.

Trong đó, có nhiều trường hợp xe ba bánh chở tôn, sắt có chiều dài gấp nhiều lần chiều dài phương tiện gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Xe ba bánh chở sắt dài loằng ngoằng, CSGT TP.HCM xử lý gần 200 trường hợp - Ảnh 2.

CSGT lập biên bản trường hợp chở tôn cuộn có chiều dài vượt quá giới hạn quy định

ẢNH: PC08

Thời gian tới, Đội CSGT An Sương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra tại các tuyến trọng điểm, khu vực chợ đầu mối để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi như điều khiển xe tự chế; chở hàng quá khổ, xếp hàng hóa vượt quá giới hạn cho phéo; điều khiển xe mô tô, gắn máy kéo theo phương tiện khác trái quy định…

Để bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng xe tự chế khi tham gia giao thông; không chở hàng hóa cồng kềnh, nguy hiểm.

Người dân khi tham gia giao thông cần chọn phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật. Việc chấp hành pháp luật giao thông không chỉ là nghĩa vụ mà còn là bảo vệ chính tính mạng, tài sản của bản thân và cộng đồng.

Tin liên quan

CSGT phạt đơn vị thi công trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

CSGT vừa lập biên bản phạt một đơn vị thi công trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây 1- - 14 triệu đồng vì vi phạm quy định bảo đảm an toàn giao thông.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận