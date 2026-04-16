Xe biển xanh ở TP.HCM đè vạch mắt võng bị người dân quay clip gửi Cục CSGT

Mới đây, Cục CSGT cho biết, 1 xe biển xanh dừng đè lên vạch mắt võng đã bị người dân quay clip gửi phản ánh đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT. Nhận thông tin, Cục trưởng đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM xác minh, làm rõ.

Hình ảnh trong clip cho thấy xe ô tô con biển số 50A - 022.xx (nền màu xanh, chữ và số màu trắng) đã dừng xe đè vạch mắt võng.

Xe biển xanh đè vạch mắt võng bị người dân quay clip gửi Cục trưởng Cục CSGT ẢNH CẮT TỪ CLIP

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe biển xanh đã vi phạm lỗi "không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường". Hành vi này diễn ra vào lúc 14 giờ 38 phút ngày 27.3 tại khu vực giao lộ Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành, TP.HCM), một trong những điểm có mật độ giao thông cao ở trung tâm thành phố.

Đến ngày 9.4, Đội CSGT Bến Thành đã mời tài xế P.T.H (61 tuổi, ở phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM) lên làm việc và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Sau đó, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt đối với tài xế này với số tiền 500.000 đồng cho hành vi không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường.

Xe biển xanh đè vạch mắt võng bị CSGT TP.HCM xử phạt

Theo Phòng CSGT TP.HCM, dù là phương tiện mang biển xanh, việc xử lý vẫn được thực hiện đúng quy định, không có ngoại lệ. Việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh từ người dân cũng được đơn vị duy trì thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm.

Đại diện lực lượng CSGT cho biết, trong bối cảnh giao thông đô thị ngày càng phức tạp, sự tham gia giám sát của người dân đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM từng chia sẻ: "Bất kỳ hành vi vi phạm nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh. Người dân có thể cung cấp hình ảnh, thông tin để lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời".

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ đầy đủ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.